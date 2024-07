Fico verí Trumpovým sľubom o ukončení vojny: Američania majú podľa neho na Ukrajine totálny vplyv

(Zdroj: Facebook/Robert Fico, SITA/Win McNamee)

archívne video

Premiér Fico sa prvýkrát od atentátu zúčastní na rokovaní vlády (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Vo svojich najnovších úvahách sa Fico venoval najmä výrokom bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tvrdí, že by vojnu na Ukrajine ukončil ešte pred nástupom do úradu. „Ja tomu verím, pretože USA majú totálny vplyv na Ukrajine. Do veľmi zvláštneho svetla sa však dostávajú oficiálne stanoviská USA, že s vojnou na Ukrajine a s Ukrajinou v podstate nič nemajú. Len jej pomáhajú,“ uviedol slovenský premiér.

„Zvyšovaním vojenskej a finančnej podpory len zvyšujú celosvetové napätie, hoci konflikt na Ukrajine nemá žiadne vojenské riešenie,“ myslí si Fico. Okrem toho sa predseda vlády vyjadril aj k svojmu aktuálnemu zdravotnému stavu, pričom od úplného uzdravenie už nie je ďaleko a čoskoro by mohol odložiť všetko, čo mu pomáha pri chôdzi.

Trumpove možné plány

Dvaja kľúčoví poradcovia bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa predstavili plán, podľa ktorého Ukrajina dostane viac amerických zbraní, len ak začne mierové rokovania s Ruskom. Zároveň by Moskva bola varovaná, že odmietnutie vyjednávania bude mať za následok zvýšenú podporu USA pre Ukrajinu, povedal bývalý generálporučík Keith Kellogg, jeden z Trumpových poradcov pre národnú bezpečnosť, v rozhovore pre agentúru Reuters. Fred Fleitz, spoluautor plánu s Kelloggom, uviedol, že Trump na plán zareagoval pozitívne.

Biden oznámil, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie na post prezidenta

Americký prezident Joe Biden v nedeľu oznámil, že stiahne svoju kandidatúru na post prezidenta USA a nebude sa uchádzať o znovuzvolenie. Biden v príspevku na sieti X uviedol, že zostane vo funkcii prezidenta USA a najvyššieho veliteľa ozbrojených síl USA do januára 2025, keď sa mu skončí funkčné obdobie.

Biden ukončuje svoju predvolebnú kampaň po tom, ako časť jeho kolegov z Demokratickej strany stratila vieru v jeho schopnosť poraziť v prezidentských voľbách republikána Donalda Trumpa, konštatovala agentúra Reuters.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Veľmi silným podnetom pre pochybnosti o Bidenovi bola jeho televízna debata s Trumpom koncom júna, ale aj nedávne vystúpenie v rámci summitu aliancie NATO vo Washingtone, kde ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na pódium uviedol ako "prezidenta Putina".

Prezidentské voľby v USA sa budú konať 5. novembra. Demokratická strana musí do nich teraz postaviť nového kandidáta. Najviac sa v tejto súvislosti spomína meno viceprezidentky Kamaly Harrisovej.