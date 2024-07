Vody na Slovensku ukázali svoju silu! Zahynulo 15 ľudí: Mrazivé podrobnosti tragédií

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Mnohí si ani neuvedomujú, aká môže byť voda v týchto dňoch nebezpečná. Medzi najčastejšie príčiny utopenia patrí nie len konzumácia alkoholu, ale najmä zlyhanie telesných orgánov. Veľmi veľa prípadov utopenia nastáva vplyvom zlyhania telesných funkcií z dôvodu šoku, ktorý organizmus môže dostať po slnení a následnom "skočení" do chladnej vody.

V rieke Tisovník sa utopil chlapec

Prvá obeť slovenský vôd sa stala na Veľkonočnú nedeľu 31.3 2024 v obci Slovenské Kľačany. Pri rieke Tisovník sa hral len dvojročný chlapček, ktorý zmizol z dohľadu svojich rodičov. Dieťa hľadali desiatky dobrovoľníkov nielen zo Slovenských Kľačian, ale aj okolitých obcí. Zhruba po troch hodinách sa ho podarilo nájsť asi 2 kilometre od miesta, kde pravdepodobne spadol do rieky. Chlapca začali okamžite oživovať a napojili ho na umelú pľúcnu ventiláciu. Dieťa napokon zomrelo pri prevoze do nemocnice.

V Hrone sa utopila 6-ročná Alžbetka

Začiatkom júna vyhasol v rieke Hron život len 6-ročnej Alžbetky, ktorá sa tam vybrala hrať. Hron mal však po dažďoch vysokú hladinu. Dievčatko preto spadlo do vody a mimoriadne silný prúd ju začal unášať. Keď ju našli hasiči bolo už neskoro.

V Hrone sa utopili bratia

Ďalšia tragédia sa stala v sobotu 8. júna pri Šarovciach v okrese Levice. Začiatkom mesiaca sa v Hrone začalo topiť 7 ľudí. Dvaja bratia Marek (†20) a Ján (†22) sa im rozhodli pomôcť a postupne ich z vody vyťahovali. Keď sa však jeden z nich vybral pomôcť svojmu bratovi, obaja sa stratili pod hladinou. O pár dní hasiči vytiahli bezvládne telá oboch bratov.

Muž skočil do Hronu po hádke s priateľkou

Na Hrone zahynul aj 35-ročný muž. Ten sa pohádal so svojou priateľkou a v štvrtok 13.6. 2024 večer skočil z mosta do rozbúrenej rieky. Podľa svedkov po skoku náhle zmizol. Hasiči aj polícia po ňom okamžite úpenlivo pátrali. Po pár dňoch našli jeho telo.

Na smrť Jána sa prizeral jeho synovec

Tragicky dopadlo aj pátranie po 40-ročnom Jánovi, ktorý sa vydal so svojím 12-ročným synovcom v štvrtok 25.6. 2024 okúpať do rieky Hron. To, čo však prišlo o niekoľko minút, nikto nečakal. Obaja sa totiž začali topiť. Malému chlapcovi sa našťastie podarilo z vody vyviaznuť a dostať sa na breh. Keď sa však otočil, aby ho našiel, po ňom už nebolo ani stopy. Len 12-ročný chlapec tak privolal na miesto pomoc, ktorá začala po mužovi úpenlivo pátrať. Po pár hodinách sa potvrdili najhoršie správy. Muža našli, žiaľ, neskoro.

V lome sa utopila 20-ročná žena a 14-ročný tínedžer

Ďalšou obeťou slovenských vôd bola aj 20-ročná žena a 24-ročný tínedžer. Obaja sa 29.6. 2024 išli okúpať do lomu pri obci Rudník. Po tom, ako vošli do vody, sa však spod hladinu nevynorili. Policajti, psovod so služobným psom, hasiči aj dobrovoľní hasiči prehľadávali okolie i štrkovisko. Asi po 4 hodinách, však prišla smutná správa. Oboch sa podarilo nájsť, žiaľ, neskoro.

V rieke Váh zahynul 55-ročný muž

V rovnaký deň 29.6. 2024 zas vošiel do rieky Váh 55-ročný muž. Z vody sa však už nevynoril. Po niekoľkých dňoch sa ho podarilo nájsť pod Krajinským mostom v Piešťanoch bez známok života.

Na rieke Laborec sa utopil 18-ročný mladík

Na rieke Laborec na Zemplíne sa v sobotu 13.7. 2024 v podvečerných hodinách topil 18-ročný muž. Do pátrania v náročných podmienkach sa zapojili dvaja príslušníci HZS s dvoma služobnými psami. Mladíka sa podarilo nájsť, žiaľ, neskoro.

Peter zahynul priamo pred očami brata

Peter sa spoločne so svojím starším bratom Milanom, ktorého mal v opatrovníctve, vybral počas uplynulého víkendu na mŕtve rameno Váhu, kde si prenajali vodný bicykel. Spoločne si tak teplý letný deň užívali na vode. Peter však počas plávanie spadnol do vody, z ktorej sa už, žiaľ, nevynoril. Petra sa hasičom podarilo v krátko čase nájsť, avšak, žiaľ neskoro. Muž bol mŕtvy.

Na Zlatých Pieskoch sa utopil 47-ročný muž

Obrovská tragédia sa stala aj 17.7. 2024. V jazere na Zlatých Pieskoch v Bratislave sa utopil 47-ročný muž. N miesto bola privolaná aj rýchla zdravotná pomoc, ktorá 47-ročnému mužovi už nedokázala pomôcť.

Na Slnečných jazerách sa utopili dvaja mladíci

Dvaja len 18-roční chlapci sa v stredu 17.7. 2024 utopili na Slnečných jazerách v Senci. Mladíci mali skočiť do jazera z vodného bicykla a už sa nevynorili. Polícii sa chlpcov podarilo v krátkom čase nájsť avšak, žiaľ, neskoro. Obaja boli mŕtvi.

Na jazere Geča našli telo

Posledný tragický prípad sa stal taktiež 17. 7. v okrese Košice-okolie. Na na vodnej hladine jazera Geča našli popoludní muža bez známok života. Telo muža vo veku 50 rokov bolo neďaleko brehu v chatovej lokalite Mlyn.