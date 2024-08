Polícia riešila ďalšie prípady v Chorvátsku: Bitka na pláži, autonehoda, ale aj podozrivé ubytovanie!

Polícia pomohla v obľúbenej dovolenkovej destinácii ďalším Slovákom (Zdroj: Facebook/Polícia SR)

Slovenských policajtov v jednom z prípadov kontaktoval muž dovolenkujúci v obci Selce, ktorý poprosil políciu o pomoc pri zdravotných problémoch jeho dcéry. Tá mala niekoľkokrát zvracať počas dňa a z obavy o jej zdravie sa obrátil na políciu, aby mu poskytli najbližšie zdravotnícke zariadenie, kde by dcéru mohli vyšetriť. Turistickú ambulanciu v meste Crikvenica polícia vopred kontaktovala a informovala muža, že sa do ambulancie môžu dostaviť. O hodinu na to dostali príslušníci polície už len ďakovnú SMS.

Ďalším prípadom bola autonehoda pri Plitvických jazerách, pri ktorej do Slovákov narazil Chorvát, ktorý nestihol dobrzdiť. Nehodu mala zdokumentovať aj hliadka miestnej polície, a napriek tomu, že chorvátsky vodič sľúbil, že nehodu nahlási do svojej poisťovne a odovzdal svoje telefónne číslo, dovolať sa mu už nevedeli. Polícia SR preto pomocou informačného systému a kolegov v Crikvenici muža vypátrala, a so súhlasom chorvátskej polície poskytli informácie Slovákom.

Príslušníci policajnej hliadky mali v Chorvátsku riešiť aj fyzický útok na pláži a tlmočenie pri vyšetrovaní incidentu, no pomohli aj s prípadom ubytovania, ktoré v skutočnosti nezodpovedalo fotografiám zverejnením na obľúbenej platforme. V tomto prípade bol Slovák poučený a informovaný o možnostiach a ďalšom postupe.