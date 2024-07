Nechutný pohľad! Žena si kúpila na Slovensku čerstvé pečivo, keď ho otvorila, prišiel ŠOK: Veď to sa hýbe

(Zdroj: Getty Images, reprofoto FB)

REVÚCA - Nechutný pohľad sa naskytol žene, ktoré sa vybrala do jedného z obchodov v Revúcej. To, čo v ňom však našla, nečakala ani v najhoršom sne. V čerstvom croissante sa hýbali červy.

Kristína sa vybrala do miestneho obchodu, aby si na raňajky kúpila čerstvé voňavé pečivo. Zvolila si plnený croissant šunkou. Pred tým, ako sa doň zakusla, sa však rozhodla, že si pečivo rozlomí napoly. To, čo však prišlo, ju skutočne šokovalo.

Vo vnútri croissantu zbadala, že sa v náplni niečo hýbe. Keď sa pozrela bližšie, čakalo ju prekvapenie. Na pečive si pochutnávalo niekoľko červov. So svojou skúsenosťou sa rozhodla podeliť aj s otatnými a varovať ich, aby si dávali pozor na to, čo jedia.

"Nech sa páči. Toto sa nám predáva áno? Keď som toto videla skoro som odpadla. Včera som to kupovala. Stále to kupujem," podelila sa so svojou príhodou rozhorčená Kristína. "Toto je už extrém! Nechutné. Ako to môžu predávať. Deti to jedia a že čerstvé pečivo priamo z pece. Vidíme," dodala rozhorčená žena a poznamenala, že do tohto obchodu už viac nepôjde.