Chystá sa nový balíček pre Ukrajinu: Pellegrini prisľúbil milióny eur! TOTO sú však naše podmienky

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA/WASHINGTON - Slovensko je ochotné a pripravené podporiť vytvorenie nového finančného balíka Severoatlantickej aliancie (NATO) na pomoc Ukrajine. Znamenalo by to navýšenie príspevku SR o takmer 105 miliónov eur. Podmienkou je, že si túto sumu môže započítať do výdavkov na obranu pri posudzovaní ich plnenia na úrovni minimálne 2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini po prvom dni rokovaní na samite NATO vo Washingtone.