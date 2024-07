Na Slovensko sa valí PEKLO! Budúci týždeň udrú poriadne horúčavy, TOTO tu dlho nebolo

Horúčavy v Rumunsku (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Na Slovensku bude budúci týždeň pekelne. Podľa predpovedí meteorológov sa môžu vyšplhať až do 40 stupňov Celzia, čo sme tu už dlho nemali. Pondelok ešte potrápia väčšinu územia búrky aj prehánky, no v utorok by sa malo všetko zmeniť. Tešiť sa môžete na jasné počasie plné slnka, vysokých teplôt, čo je ideálna kombinácia pre návštevu kúpaliska a prírodných jazier.

Slovensku hrozí veľmi výrazná a mimoriadne extrémna vlna horúčav, počas ktorých by teplota mala vystúpiť až k hranici 40 stupňov Celzia, informuje portál iMeteo.sk. Predpovede počasia tak avizujú, že nás čaká jedna z najteplejších periód počasia v tomto lete.

Portál uvádza, že počas nedele začne počasie na našom území ovplyvňovať studený front, ktorý sa priamo nad našou oblasťou vlní. V nedeľu večer preto nie je vylúčený príchod slabnúceho búrkového systému aj nad naše územie, ktorý by priniesol búrky do severozápadných oblastí Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) uvádza, že výstrahy pred búrkami by mali začať platiť v nedeľu o 14.00 h. Týkajú sa celého Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho kraja i väčšiny územia Žilinského kraja, s výnimkou okresov Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Turčianske Teplice. Tiež okresov Nitra, Topoľčany a Šaľa.

Spomínaný studený front by mal priniesť búrky na naše územie aj počas pondelka, ktoré sa nad naším územím bude vlniť a na tomto fronte sa bude tvoriť ďalšia vlna búrok, avizuje iMeteo. Výstrahy sa rozšíria o severovýchodné okresy, kde bude platiť výstraha prvého stupňa už od 08.00 h, pre zvyšok začnú platiť až od 14.00 h. Napriek tomu nás výraznejšie ochladenie nečaká a už v utorok k nám začne od juhozápadu prúdiť veľmi teplý vzduch.

Teploty sa vyšplhajú až k 40 stupňom Celzia

Výrazné oteplenie príde už od utorka. V najteplejších oblastiach juhozápadného Slovenska sa môžu teploty dostať až k 34 stupňom Celzia. SHMÚ preto vydáva výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami pre západné a južné okresy Slovenska. Platiť má predbežne od 14.00 h do 18.00 h.

V stredu by mali teploty na Slovensku prekročiť hranicu 35 stupňov Celzia, pričom by sa mohli dostať až k úrovni 37 stupňov Celzia. V nasledujúcich dňoch bude až nepríjemnú horúco, keďže vplyvom zatekania nielen teplého, ale aj vlhkého vzduchu, sa očakáva, že na pocit nás čaká veľmi dusné počasie, varuje iMeteo. Teploty by na našom území mali vygradovať počas nasledujúceho víkendu, kedy numerické modelu avizujú v našej oblasti štyridsiatky.