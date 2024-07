Lacným nákupom z Číny zvoní umieračik! EÚ chystá zmenu, clo by sa malo platiť za každú položku

(Zdroj: SITA/AP Photo/Richard Drew, File, Getty Images)

Lacným nákupom z čínskych obchodov zrejme zvoní umieračik. Minimálne v takom objeme, ako sa deje dnes. Podľa súčasných nariadení EÚ balíky zakúpené online z krajiny mimo EÚ nepodliehajú clu, ak je ich hodnota nižšia ako 150 eur. V roku 2023 dorazili do krajín EÚ dve miliardy balíkov s deklarovanou hodnotou menšou ako 150 eur. EÚ diskutuje o zrušení limitu ako súčasť projektu colnej reformy, ktorý Komisia navrhla v máji 2023, teraz by však mohlo dôjsť k urýchleniu jej uskutočneniu. Dôvodom je obrovský nárast lacného dovozu, uvádza sa v správe FT, na ktorú poukazuje agentúra Reuters.

Ako uviedla pre tvnoviny Ingrid Ludviková, hovorkyňa zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, v praxi sa ukázalo, že táto hranica býva do veľkej miery zneužívaná podvodníkmi, pretože viac ako polovica balíkov, ktoré prídu do EÚ, má vyššiu hodnotu, ako je tá deklarovaná. Zatiaľ sa naskytujú dve možnosti, ako by to po novom mohlo fungovať.

Tou lepšou možnosťou by bolo, že za tovar zaplatia kupujúci už pri kúpe tovaru. Opačný, ten horší prípad by nastal, keby musíme aj pre maličkosti za pár eur chodiť na colný úrad. Európska komisia však sľubuje, že chaos nehrozí. Pomôcť by mal nový colný orgán EÚ. „Cieľom je to, aby sa zjednodušila administratíva, či už pre podniky alebo aj národné orgány,“ povedala Ludviková.

"Plne podporujeme snahy zákonodarcov o reformu," uviedol hovorca spoločnosti Shein, zatiaľ čo AliExpress, Temu a Európska únia okamžite nereagovali na žiadosti agentúry Reuters o vyjadrenie. Problémom s obrovským nárastom nákupov z Číny však nečelí len Európa. Kritici čínskych obchodov Shein a Temu v Spojených štátoch sa tiež sťažujú, že tam využívajú oslobodenie od dovoznej dane, aby podliezli konkurentov a vyhli sa colným kontrolám svojich výrobkov.

