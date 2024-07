Celonárodné oslavy príchodu sv. Cyrila a Metoda budú na hrade Devín

Hrad Devín (Zdroj: TASR)

Na Devíne sa o 20.00 h uskutoční podujatie s názvom Posolstvo Cyrila a Metoda. V rámci slávnostného programu odznejú skladby či diela slovenských autorov v podaní umelcov zo Slovenska. "Súčasťou programu budú aj krátke dokrútky plné zaujímavých faktov o živote a diele bratov zo Solúna, ktorí na naše územie priniesli kresťanskú vieru a vďaka vytvoreniu písma položili základy vzdelanosti, kultúry a rozvoja Slovanov," priblížil úrad vlády.

archívne video

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda na Svätoplukovom námestí v Nitre (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia budú v areáli hradu Devín vytvorené dva samostatné sektory, a to pre hostí a pre verejnosť a médiá. ÚV zároveň prosí návštevníkov, aby do areálu hradu vchádzali cez bránu z Muránskej ulice pri soche sv. Jána Nepomuckého, ktorá bude otvorená od 18.00 h. "Pri vstupe do sektora rešpektujte, prosím, pokyny príslušníkov Policajného zboru SR a organizátorov podujatia," dodal.

Vláda koncom júna schválila návrh na finančné a organizačné zabezpečenie cyrilometodských osláv a zvrchovanosti Slovenskej republiky. Na zámer vyčlenila celkovo 456 107 eur.