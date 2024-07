Dočkáme sa návratu premiéra už v najbližších dňoch? Kaliňák prezradil DETAILY o aktuálnom stave Roberta Fica

Robert Fico a Robert Kaliňák (Zdroj: Facebook/Robert Fico, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Už v najbližších dňoch možno očakávať, že sa premiér Robert Fico (Smer-SD) opäť ukáže a postupnými krokmi sa chytí všetkých svojich pracovných povinností. Podľa slov vicepremiéra a ministra obrany Roberta Kaliňáka sa už premiér aktívne zapojil do diskusií k samitu a na verejnosti by sa mohol ukázať už v piatok 5. júla na oslavách svätého Cyrila a svätého Metoda.

"Nedá sa povedať, že by išlo všetko úplne podľa plánu, ale môžeme povedať, že stav sa už natoľko zlepšil, že sa pán premiér aktívne zapojil do diskusií k samitu, ktorý bol tento týždeň," priblížil Kaliňák v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12. Poznamenal, že lekári robia všetko preto, aby mohol premiér vykonávať svoju prácu s plným nasadením, hoci bude mať aj trvalé následky. S predsedom vlády je v kontakte na dennej báze, stretávajú sa aj osobne.

archívne video

Prvé slová premiéra po atentáte (Zdroj: Facebook/Robert Fico )

Kaliňák očakáva, že premiéra uvidíme na verejnosti už v najbližších dňoch a nevylúčil, že by sa zúčastnil aj piatkových osláv svätého Cyrila a svätého Metoda. "S postupným nabiehaním na systém by to už koncom augusta mohlo byť na sto percent, ako to bývalo za starých čias," uviedol pre ta3.

Trvalé následky

Podľa Kaliňáka uvidíme premiéra s pohybovým obmedzením. Potvrdil tiež, že premiér je momentálne závislý od bariel. "Priestrel panvy či bedrového kĺbu je podobný trieštivej zlomenine. Tým pádom je doba liečby dlhšia a následky sa nedajú úplne odstrániť," dodal.

(Zdroj: Facebook / Robert Fico)

Predsedu vlády Roberta Fica postrelili 15. mája v Handlovej počas výjazdového rokovania vlády. Strelcom bol 71-ročný dôchodca Juraj Cintula. Premiér utrpel štyri strelné poranenia, dve z nich boli ľahkého charakteru, jedno stredného a jedno veľmi ťažkého. To sa týkalo zásahu do oblasti brucha. Fico mal mať na piatich miestach prestrelené tenké črevo. Po celý čas mal byť však pri vedomí a komunikovať. Krátko po streľbe absolvoval v Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici niekoľkohodinovú operáciu a nasledujúce dni bol jeho stav stabilizovaný, ale vážny. Postupne sa však začal zlepšovať.