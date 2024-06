Smutný pohľad na čerpacie stanice: Ďalší prudký nárast ceny nafty! Zdražovaniu nie je koniec, čo nás čaká?

(Zdroj: Topky.sk / Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Aj keď to vyzeralo nádejne, ceny naďalej rastú a vyzerá to tak, že ešte nedosiahli svoj vrchol. Reč je o cenách palív. Kým cena benzínu stúpa pomalšie, čo zrejme teší aj peňaženky motoristov, cena nafty nabrala prudší spád. Aké sú aktuálne ceny pohnných hmôt a kde sa dá natankovať najlacnejšie?

Aktuálne ceny palív, po niekoľkotýždňovom poklese, začali opäť rásť. Minulý týždeň sa ich cenovky smerom nahor menili až dvakrát a pohľad na tabule čerpacích staníc motoristov určite nepotešil. Aktuálne sa liter benzínu na čerpacej stanici Slovnaft predáva za 1,627 eura, liter nafty za 1,545 eura. Ešte pred dvomi týždňami sme tankovali naftu za 1,480 eura za liter a benzín za 1,56 eura, no tie časy sú už dávno za nami.

(Zdroj: Topky.sk / Vlado Anjel)

(Zdroj: Topky.sk / Vlado Anjel)

Na čerpačkách Shell svietia ceny 1,549 eura za liter nafty a 1,629 eura za liter benzínu. Na OMV je to ešte o trošku viac, a to 1,579 eura za liter nafty a 1,659 eura za liter benzínu. Najlacnejšie vedia motoristi natankovať na čerpačku Orlen, a to 1,48 eura za liter nafty a 1,567 eura za liter benzínu.

(Zdroj: Topky.sk / Vlado Anjel)

(Zdroj: Topky.sk / Vlado Anjel)

S príchodom dovolenkovej sezóny ceny benzínov a nafty v 25. týždni tohto roka stúpli. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom zdražel 98-oktánový benzín o tri centy a cena 95-oktánového benzínu stúpla o dva centy. Nafta zaznamenala zvýšenie o takmer päť centov. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Cena 98-oktánového benzínu bola 1,815 eura za liter, išlo o zdraženie takmer o tri centy. Liter 95-oktánového benzínu sa predával za 1,599 eura, jeho cena medzitýždňovo stúpla o dva centy. Zvýšila sa aj cena nafty, ktorej liter sa predával za 1,523 eura. Ide tak o zdraženie o 4,6 centa a jej cena bola najvyššia za posledných sedem týždňov od začiatku mája. Ostatné pohonné látky sa podľa ŠÚ cenovo oproti predchádzajúcemu týždňu takmer nezmenili. Skvapalnený ropný plyn (LPG) sa predával za 0,683 eura za liter a stlačený zemný plyn (CNG) za 1,601 eura za kilogram. Mierne drahší o 0,5 centa bol skvapalnený zemný plyn (LNG), spotrebitelia za jeden kilogram zaplatili 1,556 eura.

(Zdroj: Štatistický úrad SR)

(Zdroj: Štatistický úrad SR)

Medzitýždňovo bol plyn bioLNG lacnejší o 4,3 centa, pričom jeden kilogram stál 2,127 eura. Cena vodíka ostala na rovnakej hodnote z predchádzajúceho týždňa, kilogram sa predával za 21,6 eura. Elektrická energia, slúžiaca na nabíjanie elektromobilov, sa predávala za 0,41 eura za 1 kilowatthodinu. Štatistici dodali, že v medziročnom porovnaní bola v 25. týždni cena 98-oktánového benzínu vyššia o 1,7 % a 95-oktánového benzínu o 0,6 %. Nafta medziročne zdražela o 4,6 %. Plyny používané na pohon motorových vozidiel sa predávali drahšie ako pred rokom, a to LNG o 6,5 % a CNG o 6,8 %. Cena plynu LPG medziročne klesla o 2 %.

Ako je na tom zvyšok Európy?

A čo v prípade obľúbených dovolenkových destinácií? Napríklad, v Chorvátsku zaplatia Slováci za liter benzínu menej, ako na Slovensku, a to 1,492 eura, vôbec najlacnejší benzín v rámci Európskej únie je v Bulharsku, liter stojí 1,332 eura. Lacnejší benzín je aj na Cypre, tam sa však Slováci zvyčajne presúvajú letecky. Liter stojí 1,489 eura. Naopak, drahší benzín je v Španielsku, na úrovni 1,616 eura za liter, ale aj v obľúbenom Taliansku, kde je jeden z najdrahších benzínov. Liter sa pohybuje za 1,846 eura za liter. Ešte drahší benzín je v Grécku, za liter dovolenkári zaplatia 1,889 eura za liter. V susednom Česku stojí liter benzínu 1,538 eura, v Maďarsku 1,529 eura a Poľsku 1,499 eura. Drahší, ako na Slovensku, je benzín v Rakúsku - motoristi tu zaň zaplatia priemerne 1,6 eura.

(Zdroj: oPeniazoch)

Iná situácia je v prípade nafty, ktorú Slovensko má jednu z najlacnejších vrámci okolitých štátov. Lacnejší je len v Česku, a to na úrovni 1,484 eura za liter, ale aj v Poľsku, kde liter stojí 1,5 eura. V Maďarsku motoristi zaplatia 1,574 eura za liter a v Rakúsku 1,607 eura za liter. V prípade dovolenkových destinácii je lacnejšia nafta napríklad v Španielsku, za liter motoristi zaplatia 1,47 eura za liter, ale aj v Bulharsku - 1,306 eura za liter. Drahšia nafta od nás je v obľúbenom Chorvátsku - 1,532 eura za liter či Taliansku - 1,716 eura za liter.

(Zdroj: oPeniazoch)

Analytik: Rast cien PHM by mohli utlmiť spotreba v USA, ale aj zníženie napätia na Blízkom východe

Ako vysvetlil analytik finančných trhov XTB Marek Nemky, ceny pohonných hmôt pokračovali v raste, pričom tento cenový nárast primárne reagoval na rastúce ceny ropy na burze, avšak nižší dopyt po benzíne znamenal, že časť nárastu bola absorbovaná nižšími maržami rafinérií. "Ceny ropy v danom týždni výraznejšie vzrástli, až o 3,17 % a dostali sa na úroveň 85,23 dolára za barel v prípade ropy Brent. Dôvodom prudkého rastu boli primárne vyššie revízie silnejšieho dopytu od energetických agentúr, ale taktiež aj zvýšenie geopolitického napätia na Blízkom východe a na Ukrajine. V súčasnosti sa cena ropy oproti piatku minulého týždňa takmer nezmenila a zostáva na úrovni 85,66 dolára za barel ropy Brent," konštatoval Nemky s tým, že cenám nenahráva ani geopolitické napätie, ktoré zatiaľ neustupuje.

"A cezhraničné útoky medzi Hizbaláhom z Libanonu a Izraelom pokračujú. Vojna medzi nimi by však mohla zatiahnuť opäť Irán do konfliktu, čo by výrazne poškodilo celý trh s ropou, keďže Irán je veľký producent a vývozca ropy. Riziková prémia tak zatiaľ na cenách ropy ostáva prítomná," dodal vzápätí.

(Zdroj: oPeniazoch)

Na druhej strane však treba povedať, že v USA zažívajú prekvapivú situáciu, a to, že zásoby ropy pribúdajú, aj keby už v tomto období mali klesať. Za minulý týždeň dokonca do zásob pribudlo až 3,6 mil. barelov ropy. Iná situácia je ale v Európe či v Japonsku, kde zásoby začali klesať.

"Veľkoobchodné ceny v Rotterdame naďalej pokračovali v miernom raste. Výhľad je však už stabilizačný, ako sme to mohli vidieť aj na cenách ropy. Ceny na čerpacích staniciach však ešte budú mierne rásť a stabilizácia by mala prísť až v ďalšom týždni. Motoristická sezóna nám už začala, a tak s nižšími cenami, ako ich vidíme v súčasnosti, veľmi rátať nemôžeme. Všetko však ešte môže ovplyvniť slabé oživenie spotreby v Spojených štátoch a zníženie geopolitického napätia na Blízkom východe, ktoré by rast cien pohonných hmôt utlmili," uzavrel.

Ropa naďalej rastie

Ceny ropy v piatok vzrástli, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 87 USD za barel (159 litrov). Zároveň smerujú k rastu tretí týždeň po sebe. Ceny komodity nahor potiahli čoraz väčšie očakávania, že americká centrálna banka čoskoro pristúpi k redukcii úrokových sadzieb. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste (kontrakt exspiruje v piatok) dosiahla do 7.30 h SELČ 86,92 USD (81,26 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 53 centov (0,61 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 82,7 USD/barel. Opäť to predstavuje rast o 53 centov a v percentuálnom porovnaní o 0,65 %.

Od začiatku týždňa sa ceny Brentu a WTI zvýšili zhruba o 2 % a smerujú k tretiemu rastovému týždňu po sebe. Za celý mesiac by mali dosiahnuť rast o viac než 6 %. "Ceny ropy zaznamenali rast aj napriek slabým krátkodobým fundamentom," uviedli analytici banky ANZ. Poukázali tak na nečakaný výrazný rast ropných zásob v USA za minulý týždeň. K rastu cien ropy podľa analytikov prispeli údaje, ktoré naznačujú, že americká centrálna banka (Fed) by v najbližších mesiacoch mohla pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb. Obchodníci na ropnom trhu momentálne na 64 % predpokladajú, že tak urobí v septembri. Pred mesiacom so septembrovým termínom počítalo 50 % oslovených obchodníkov. Uvoľnenie menovej politiky znamená pre ceny ropy podporu, keďže môže zvýšiť spotrebiteľský dopyt.