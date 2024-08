Pohľad na cenovky benzínu aj nafty môže Slovákov tešiť: Vydrží aktuálna situácia? Zdražovaniu sa zrejme nevyhneme

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

BRATISLAVA - Ceny vybraných pohonných látok boli v polovici júla najnižšie za posledných päť týždňov a oproti tohtoročnému vrcholu sú aktuálne nižšie asi o 10 centov. V medzinárodnom porovnaní krajín EÚ sú ceny nafty aj benzínu u nás podpriemerné, za liter zaplatia Slováci asi o 7 centov menej než je priemer krajín únie. Na to, či aktuálny trend pretrvá alebo nás čoskoro čaká zdražovanie, sa bližšie pozrel analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

Ceny na čerpacích staniciach sú do veľkej miery ovplyvnené aj vývojom cien ropy, kľúčovú rolu však zohráva štát a jeho daňové zaťaženie. Napríklad pri cenách benzínu tvoria dane viac než polovicu celkovej ceny, pri nafte je to približne 40 %. „Výhľad pre dopyt po rope ostáva optimistický, najmä v dôsledku očakávaného oživenia vo vyspelých krajinách, hoci niektoré štrukturálne faktory ako hľadanie energetických úspor, zelená transformácia či elektromobilita budú tento efekt čiastočne tlmiť,“ uviedol analytik SLSP Matej Horňák.

Objem dodávok ropy na svetový trh bude podľa neho pravdepodobne jemne rásť, otázkou je však ďalší postup krajín OPEC+, ktoré upravujú objem ťažby podľa potreby a žiadaného vývoja cien. Môžeme preto očakávať, že ceny ropy budú výhľadovo skôr rásť a to mierne potlačí aj ceny na čerpacích staniciach. Nesmieme však zabudnúť, že do hry budú ešte bezpochyby vstupovať aj početné nepredvídateľné (krátkodobé) faktory.

Súčasná situácia na trhu s ropou

V súčasnosti ostáva dopyt po rope oslabený, a to dokonca aj v Číne, ktorá bola dlhé obdobie driverom globálneho záujmu. Postupne je však vo vyspelých krajinách vidieť náznaky oživenia aktivity v priemysle, čo je signálom do budúcnosti a je pravdepodobné, že s ďalším očakávaným rozbehom ekonomík bude rásť aj záujem o túto surovinu. Na druhej strane môžeme pozorovať rastúci záujem o ekologickejšie riešenia vo výrobe či nárast záujmu o elektromobilitu, čo môže podľa Horňáka tento impulz do istej miery tlmiť.

„Na strane ponuky ropy vidíme nárast, a to najmä v Spojených štátoch, do istej miery aj v Kanade či Brazílii. Na druhej strane krajiny OPEC+ stále hovoria o možných škrtoch produkcie v prípade, že sa trh nebude vyvíjať podľa ich očakávaní. Celková ponuka tak (aj kvôli absencii väčších projektov na ťažbu nových zdrojov) bude pravdepodobne rásť len pomaly. To v kombinácii s očakávaným svižnejším nárastom dopytu a pretrvávajúcim geopolitickým napätím bude držať ceny ropy zvýšené.“

Čaká nás zdražovanie?

Z dlhodobejšieho hľadiska tak majú ceny pohonných hmôt skôr potenciál posunúť sa smerom nahor. V prípade cien ropy Brent na úrovni 100 dolárov za barel a kurzu eurodolára na úrovni 1,1 USD/EUR môžu byť ceny na čerpacích staniciach vyššie o zhruba 10 centov na liter. „Ceny benzínu by sa tak mohli posunúť blízko k 1,7 €/l a ceny nafty tesne nad 1,6 €/l. Ide však o dlhodobejší výhľad berúci do úvahy aktuálne štrukturálne oknolnosti. Mimoriadne nepredvídateľné faktory (politické tenzie, lokálne konflikty, prírodné katastrofy) môžu, prirodzene, priniesť aj iné významné dopady na ceny,“ dodal Horňák.