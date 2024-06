Šéf RTVS Ľuboš Machaj odmieta argumenty koalície pri zákone o STVR

Ľuboš Machaj (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Odchádzajúci generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj odmieta argumenty vládnej koalície pri tvorbe zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR). Pripomenul, že od 1. júla má viesť telerozhlas štatutárny zástupca, no jeho meno ešte nie je známe. Zdôraznil tiež, že do zvolenia nového generálneho riaditeľa môžu ubehnúť asi štyri mesiace. Štatutárny zástupca nebude podľa neho môcť podpisovať projekty za vyššie sumy, preto môže byť ohrozená výroba ďalších programov.

"Po prvom júli nastupuje medziobdobie, mal by prísť štatutárny zástupca. Doteraz nikto nepovedal, kto. Očakával som štandardnú komunikáciu, že niekoľko dní pred skončením môjho funkčného obdobia sa niekto ohlási a povie, že by mal prebrať odo mňa kompetenčné veci, materiály," povedal Machaj na utorkovej tlačovej konferencii.

Šéf RTVS pripomenul, že štatutár nemá plné kompetencie, môže podpisovať zmluvy do výšky 200.00 eur. "Ale podľa platnej legislatívy sa musí všetko nad 100.000 eur posielať na radu, ktorá nebude fungovať," povedal s tým, že podpisovať tak bude môcť zmluvy len do 100.000 eur. "To bude dosť veľký problém z hľadiska zachovania výrobných kapacít na jeseň a najmä na budúci rok," skonštatoval. Zákon považuje za účelový, koalícia podľa neho pracuje s neoverenými informáciami. Machaj odmieta, že RTVS je v strate. Nesúhlasí ani s tým, že by absentovala pôvodná tvorba.

Spravodajstvo RTVS nie je objektívne

Machaj podľa svojich slov nedostal ani racionálne argumenty na to, že spravodajstvo RTVS nie je objektívne. "Rada pre mediálne služby je jediná schopná určovať, čo je a čo nie je porušením zákona, teda aj nedodržaním objektivity, nič také sa nestalo," povedal a poukázal na nový prieskum, podľa ktorého má telerozhlas najobjektívnejšie spravodajstvo. Dodal, že 93 percent programov RTVS bolo vo verejnom záujme.

Za zavádzanie označil aj tvrdenia, že RTVS zarába ročne len šesť miliónov eur na reklame. V projekte spravodajského kanála RTVS :24 sa Machaj snažil o podporu spravodajstva, podporu online spravodajstva a stabilizovanie pracovných podmienok pre zamestnancov. Myslí si, že sa to podarilo a kanál sa stal relevantným hráčom na televíznom trhu.

List adresovaný prezidentovi aj premiérovi

Šéf RTVS informoval aj o liste, ktorý bol adresovaný prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu aj premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) od reprezentantov verejnoprávnych vysielateľov z Európy. "Upozorňujú na to, čo sa môže stať, keď sa verejnoprávny priestor dostane do silného tlaku politikov," uzavrel.