Mimoparlamentná Maďarská aliancia víta zámer na zmenu volebného systému

Strana sa v roku 2023 vo voľbách nedostala do Národnej rady (NR) SR. Pripomenula však, že v štyroch "južných" krajoch Slovenska prekročila päťpercentnú hranicu hlasov, z toho v Trnavskom a Nitrianskom dosiahla vyše desať percent. "Zastúpenie tejto významnej časti voličov v súčasnosti absentuje v parlamente. Táto téma potrebuje odbornú diskusiu, do ktorej sa chceme zapojiť," uviedla.

Zmena volebného systému by mohla byť spoločným návrhom strán, tvrdí Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

O možnej zmene volebného systému hovorili cez víkend minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a líder opozičného KDH Milan Majerský. Zhodli sa, že Slovensko by mohlo mať viac volebných obvodov. Minister avizoval, že Hlas-SD príde s touto myšlienkou pred koalíciu a chce diskutovať. KDH je za osem volebných obvodov určených hranicami samosprávnych krajov. Majerský si vie predstaviť, že by v tomto prípade hnutie dodalo koalícii hlasy na schválenie návrhu. Rezort vnútra priblížil, že prípadná zmena by závisela od výsledkov odbornej diskusie a dohody parlamentných strán.