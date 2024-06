ROZHOVOR Minister Drucker (Hlas – SD) nemá dobré správy pre Danka

Minister školstva Tomáš Drucker (Zdroj: Topky.sk/ Ján Zemiar)

Slovensko má nového prezidenta, ale nemá predsedu NR SR. Tejto téme sa chcete venovať po lete. Aká je nálada v koalícií?

Primeraná všetkým okolnostiam. Mali sme tu atentát na predsedu vlády, čo je bezprecedentná situácia. Sme v koalícií, kde partneri nemajú na všetko rovnaký názor. Na začiatku sme schválili programové vyhlásenie vlády, aby sme sa hneď v úvode zhodli, čo nás viaže a chceme presadiť. Za Hlas – SD hovoríme, že chceme dodržiavať dohody a napĺňať program vlády. To nás spája. Účelom vládnutia nemá byť sebarealizácia, ale pomôcť zlepšiť život ľuďom od narodenia, aktívny život až po starobu. Preto hovoríme aj našim kolegom z koalície, že by sme nemali odbáčať k tomu, čo nás rozdeľuje.

Bude Andrej Danko predsedom parlamentu?

Nemám krištáľovú guľu. Strana Hlas – SD odmieta zmeny v koaličnej zmluve. Dohody sa majú dodržiavať. Podľa koaličnej zmluvy pozícia predsedu NR SR patrí politickej strane Hlas – SD. Aby to neznelo, že sme arogantní, nie sme. Sme pripravení diskutovať a vysvetľovať. To neznamená, že plánujeme ustúpiť z tejto pozície. Dokonca máme uznesenie snemu, ktorý nás zaviazal k rešpektovaniu koaličnej zmluvy a rozdeleniu postov. Takže žiaden orgán nemôže rozhodnutie snemu zmeniť. V priebehu leta sme pripravení debatovať o vzťahoch v koalícií. Ak sa niekomu z koaličných partnerov nepáči moje správanie či niekoho iného, alebo sme zasiahli do pôsobnosti iného rezortu, tak debatujme. Rovnako hovoríme, že sa nám nepáči, že koaličný partner SNS prišiel so zákonom o mimovládnych organizáciách, keďže to patrí do pôsobnosti ministra vnútra za Hlas – SD. Nepáči sa nám, akým spôsobom sa zasahuje do pôsobnosti v zdravotníctve. Či už je to z titulu WHO alebo iných vecí. Ak koaličný partner má nejaké potreby, aj keď nie sú zahrnuté v programe vlády, sme pripravení debatovať. Najpodstatnejšie je, že táto vláda plní svoje sľuby. Sľúbili sme 13 dôchodky a v priebehu pár mesiacov sme to splnili. To tu nikdy nebolo. Zastropovali sme energie. Táto vláda doručuje výsledky.

Považujete za fér tlaky zo strany Smeru – SSD, aby ste post uvoľnili Andrejovi Dankovi? Najprv o tom hovoril Robert Fico a potom aj podpredseda vlády Robert Kaliňák pre topky.sk.

Nemám tento druh emócií. A nepatrí to ani do politiky hovoriť , či niekto niečo považuje za férové. Snažím sa komunikovať veci napriamo. Nepoužívam médiá, aby som niečo odkazoval. Strana Hlas – SD odmieta debatu o zmene predsedu parlamentu. Kolegov si vypočujeme, ale nevidím priestor na zmenu. Nechcem znieť arogantne, ale sme pripravení diskutovať o tom, čo komu prekáža. Podstatné je, že pomery sa v NR SR nezmenili. Nepozeráme sa na to, ako kto dopadol v eurovoľbách a ani na to, aké má kto preferencie. To nijako menení pomery v parlamente. O tom je stabilita vládnutia. Ak by sme mali každú chvíľu otvárať koaličnú zmluvu, budeme sa podobať na tých, ktorých sme doteraz kritizovali. Hovorím o Matovičovi so Sulíkom. To, že Hlas – SD odmieta vyobchodovať, alebo zamieňať post predsedu NR SR, je jasné. Odmietame to a trváme, že táto pozícia v zmysle koaličnej zmluvy patrí našej strane.

Vyzeráte, že ste odhodlaný SNS a Andrejovi Dankovi neustúpiť?

Naozaj nechcem pôsobiť arogantne, ale na poslednej koaličnej rade sme si dohodli, že v priebehu leta si necháme čas. Je normálne v rodinách a aj medzi priateľmi, aby sme si povedali, čo treba zmeniť. No treba byť jasný, pretože aj naši voliči požadujú, aby sme neustupovali. A to nehovorím o členskej základni a našich poslancoch.

Tento týždeň boli mnohí zaskočení, že vládny špeciál odišiel do Belgicka plný ministrov, štátnych tajomníkov a iných ľudí. Nie je to papalášizmus?

Naozaj ma veľmi mrzí, že sa to dalo do pozície papalášizmu. Nevnímam to tak. Rozumiem, že sa to veľmi ľahko môže zvrtnúť. Každá krajina, ktorá nielen na EURO šampionáte hrá, sa svojou reprezentáciou vlády zúčastňuje na týchto turnajoch. K tomu UEFA dáva k dispozícií aj miesta, ktoré sa nedajú kúpiť. Nezmysly o tom, koľko stojí lístok, nebudem ani komentovať. Toto sú miesta, ktoré sú určené pre vládnych predstaviteľov na to, aby prišli za konkrétny štát povzbudiť svojich reprezentantov a šport. Rozumiem, že vznikol ošiaľ, prečo sa išlo vládnym špeciálom. Mám pre to porozumenie. Nechcem sa vyviňovať a ani prikrášľovať. Ak minister vnútra spolu s bezpečnostnými kolegami určí, že na počet ministrov, ktorí tam idú a na ich ochranu, je efektívnejšie ísť vládnym špeciálom, je to v poriadku. A to z hľadiska peňazí a aj ochrany. Nie som typ človeka, ktorý chodí po výletíkoch. Mám na to, aby som si zápas zaplatil. Tak to bolo aj v minulosti. Je to o reprezentácií štátu. Je nenáležité to zneužívať zo strany opozície. Vedľa mňa sedeli predstavitelia belgickej vlády a krajinskej vlády Nemecka. Nasledujúci deň bol na zápase český premiér Fiala. Určite nešlo o súkromný program.

Keby ste boli opozičný poslanec, mali by ste rovnaké pochopenie, keby to bolo opačne?

Nikdy som nebol typ oportunistického táraja. Strana Hlas – SD má vo svojom dlhodobom programe, že šport je dôležitý. Vzniklo aj nové ministerstvo. Za predchádzajúcich vlád ešte Smeru sa podporovali štadióny. Pozrite sa, čo urobila vláda Igora Matoviča počas kovidu. Všetci štrajkovali. To, že oni nemajú pochopenie pre šport, je každému jasné. Možno je to pre nich nejaký druh frustrácie. Mrzí ma, že sa to dostalo do roviny papalášizmu. Nie je žiadny problém s tým, aby som ja alebo kolegovia zaplatili nejaký zápas. Nešli sme na nejaký ligový zápas, ale podporiť reprezentáciu. Veľmi transparentne som povedal, ako to celé prebiehalo. Bola to nahlásená cesta zabezpečená protokolárne. Naši reprezentanti si nezaslúžia, že ich zatieňujeme zbytočnou aférou.

Rozhovor s ministrom školstva a jeho reakcie na kontrolu NKÚ, ktorá odhalila závažné problémy a plánoch vo vzdelávaní prinesieme nasledujúce dni.