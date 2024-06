Na Slovensko sa valí pohroma: Silná búrka dorazila do Košíc, krúpy a supercelárne črty najmä na juhovýchode Slovenska!

Búrka už dorazila do Košíc, situácia na juhovýchode môže byť dramatická (Zdroj: iradar, imeteo.sk)

16:25 Podľa aktuálnej situácie sa teploty nad 30 stupňov Celzia vyskytujú iba na juvýchode Slovenska. Na väčšine územia sa tak po prechode studeného frontu ochladilo. Portál imeteo.sk upozorňuje, že prvé búrky dorazili už aj do Košíc a môžu byť veľmi nebezpečné. Na juhovýchode Slovenska dochádza aktuálne k labilizácii vzduchovej hmoty, tvoria sa búrkové mračná a práve v týchto miestach môžu búrky spôsobiť aj veľké škody. Nie je vylúčené ani riziko krupobitia. Búrlivo má byť až do nočných hodín.

Pred príchodom studeného frontu vrcholil v piatok príliv teplého vzduchu. Dodatočná vlhkosť spôsobila, že vzniklo ideálne prostredie pre rozvoj búrkových mračien. Prvé búrky sa objavili už v skorých ranných hodinách na juhozápade Slovenska. Podľa odborníkov sa postupne zo západného Slovenska presúvajú smerom na severovýchod, informuje imeteo.sk.

Nebezpečný búrkový systém sa presúva z Českej republiky, platí výstraha 2. stupňa

Podľa našich susedov z Českej republiky ale aj Poľska je búrkový systém veľmi nebezpečný a môže spôsobovať aj škody. Slovenský hydrometeorologický ústav informuje, že búrky hrozia na väčšine územia Slovenska.

Výstraha druhého stupňa sa týka Košického a Prešovského kraja, taktiež okresov Brezno, Revúca a Rimavská Sobota. Platí do 22.00 h. Búrky tam môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou 30 až 50 milimetrov za 30 minút, nárazový vietor do 110 kilometrov za hodinu a krúpy. "Výskyt sprievodných javov je v danom ročnom období a oblastiach zriedkavý, ich intenzita je nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia materiálnych škôd je vysoká," upozornil SHMÚ.

Pre niektoré okresy Banskobystrického kraja a celý Žilinský, Nitriansky a takmer celý Trenčiansky kraj vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Platí predbežne do 18.00 h.

SHMÚ rozšírilo meteorologické výstrahy aj na stredné Slovensko (Zdroj: SHMÚ.sk)

Chladnejší vzduch k nám prúdi z Karpatskej kotliny od severu a zmierňuje tak už niekoľko dní trvajúce horúčavy. Búrky môžu byť sprevádzané silným vetrom, prívalový dážď a vylúčené nie je ani krupobitie. V Českej republike včera zaznamenali jedny z najintenzívnejších búrok roka.

Veľkosť krúp bola rekordná, hasiči zaznamenali stovky výjazdov

Krúpy na niektorých miestach mali veľkosť takmer 10 cm a hasiči mali plné ruky práce s odstraňovaním škôd a odčerpávaním vody. Zaznamenali stovky výjazdov a silný nárazový vietor o rýchlosti až 90 km/h lámal stromy, strhával strechy a niekoľko domov a ulíc zostalo pod vodou. Zatopená zostala aj Filharmónia v Brne. Pod vodou skončili aj hudobné nástroje, ktoré museli presunúť.

Príchod silných búrok očakávajú aj v Poľsku. Búrková supercela sa presúva z juhu smerom do stredného Poľska a môže priniesť silné krúpy a nárazy vetra až do 100 km/h.