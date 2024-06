Percentá neklamú! TEJTO skupine ľudí sa roky potichu zvyšujú dane: Odborník odhalil, ako to v praxi funguje

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel, Getty Images, Sita)

BRATISLAVA – Ani si to neuvedomujete a roky platíte viac. Pracujúci ľudia platia a budú platiť stále vyššie a vyššie dane v porovnaní s rastom svojho hrubého príjmu. Ukázalo to porovnanie rastu priemernej mzdy a nezdaniteľnej časti na daňovníka.

Na to, že daňové zaťaženie pracujúcich sa potichu zvyšuje, upozornil na sociálnej sieti odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál. „V tabuľke vidíte, že v roku 2004 bola nezdaniteľná časť na daňovníka vo výške 223,59 eur mesačne, pričom priemerná mzda na Slovensku bola v tom čase 525 eur. Inými slovami, v roku 2004 bola nezdaniteľná časť na daňovníka (223,59 eur) v prepočte 43 % z priemernej mzdy 525 eur,“ uviedol. Zamestnanec s priemernou mzdou 525 eur tak platil daň 43,90 eur mesačne, čo tvorilo 8,4 % z jeho hrubej mzdy.

V roku 2023 bola nezdaniteľná časť na daňovníka už vo výške 410,24 eur mesačne a priemerná mzda na Slovensku bola 1430 eur mesačne. V roku 2023 tak nezdaniteľná časť na daňovníka bola v prepočte už len 29 % z priemernej mzdy. Zamestnanec s priemernou mzdou 1430 eur v roku 2023 platil daň 157,35 eur mesačne, čo tvorilo 11 % z jeho hrubej mzdy.

Mihál poukázal na to, že priemerná mzda sa od roku 2004 do roku 2023 zvýšila 2,7-násobne a to zo sumy 525 eur na 1430 eur mesačne. Nezdaniteľná časť na daňovníka sa od roku 2004 do roku 2023 zvýšila len 1,8-násobne z 223,59 eur na 410,24 eur. No výška dane z priemernej mzdy sa od roku 2004 do roku 2023 zvýšila až 3,6-násobne z 43,90 eur na 157,35 eur.

„Tento trend pokračuje. V roku 2025 sa nezdaniteľná časť na daňovníka zvýši (len) o 1,9 % na 479,48 eur, pričom priemerná mzda sa momentálne zvyšuje tempom na úrovni 8 % ročne,“ poukázal Mihál. „Pracujúci tak platia a budú platiť stále vyššie a vyššie dane v porovnaní s rastom svojho hrubého príjmu,“ dodal.