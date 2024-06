Veľká nespravodlivosť 13. dôchodkov: V plnej sume ho dostane aj táto skupina seniorov! Odborník bije na poplach

Mimoriadne zvyšovanie dôchodkov: Penzistom sa blýska na lepšie časy. (Zdroj: Topky, Getty Images)

BRATISLAVA – Všetci rovnakú sumu. Každý dôchodca dostane tento rok 13. dôchodok vo výške presahujúcej 606 eur. Nezáleží pritom na tom, aká je výška jeho štandardného dôchodku. A úlohu nezohráva ani to, akú sumu počas svojho života odviedol do Sociálnej poisťovne.

archívne video

Dôchodcovia dostanú tento rok 13. dôchodok vo výške 606,30 eura, tvrdí Erik Tomáš (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Dôchodok 606,30 eura dostanú dôchodcovia bez ohľadu na to, aký vysoký je ich riadny starobný dôchodok, a bez ohľadu na to, koľko rokov na Slovensku platil odvody. „Pripomeňme si, že na to, aby bol občanovi priznaný starobný dôchodok, musí získať najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia. To pritom môžu byť roky, kedy za občana platil poistné štát (napr. pri starostlivosti o dieťa) alebo tzv. náhradné doby spred roka 2004 - najmä doba starostlivosti o dieťa, štúdium, doba na úrade práce,“ pripomenul odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál na sociálnej sieti.

Dodal, že v prípade občana, ktorý pracoval v členských štátoch EÚ alebo v štátoch, s ktorými má Slovensko zmluvu o sociálnom zabezpečení, sa občanovi započíta aj doba získaná v týchto štátoch a dôchodok zo Sociálnej poisťovne sa mu prizná, ak celkovo získa najmenej 15 rokov, z toho najmenej 1 rok na Slovensku. „V extrémnom prípade teda občanovi stačí získať na Slovensku jeden jediný rok dôchodkového poistenia (napríklad za dobu pobytu na úrade práce pred rokom 2001), a bude poberať dôchodok - samozrejme, v adekvátne nízkej sume. Ale trinásty dôchodok dostane,“ poukázal.

Sociálna poisťovňa (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

„Pán Žigmund odpracoval na Slovensku 3 roky, ďalšie 4 roky získal za dobu štúdia a základnú vojenskú službu. Po roku 1989 sa odsťahoval do Nemecka, kde žil a pracoval. Už ako dôchodca sa v roku 2023 vrátil na Slovensko. Sociálna poisťovňa mu za 7 rokov dôchodkového poistenia získaných na Slovensku vypláca starobný dôchodok 95 eur. Ďalších 1500 eur dostáva ako dôchodok z Nemecka. Pán Žigmund bude mať v decembri 2024 nárok na trinásty dôchodok vo výške 606,30 eur,“ uviedol príklad.

Iný prípad je zasa pani Zdena získala 16 rokov dôchodkového poistenia. „Z toho 3 roky získala ako študentka strednej školy, 9 rokov získala z dôvodu starostlivosti o deti vo veku do 6 rokov a 4 roky bola na úrade práce ešte pred rokom 2001. Inak bola ´dobrovoľne nezamestnaná´. Sociálna poisťovňa jej vypláca starobný dôchodok vo výške 150 eur. Pani Zdena bude mať v decembri 2024 nárok na trinásty dôchodok vo výške 606,30 eur,“ dodal.

Mihál spresnil, že nejde o útok na dôchodcov, ale o kritiku zle nastavených 13. dôchodkoch. Na Slovensku sú totiž aj ľudia, ktorí majú dôchodok v symbolickej výške 10-20 eur mesačne, lebo tu platili odvody veľmi krátko, avšak aj napriek tomu dostanú 606 eur na prilepšenie. „Riešiť treba skutočné problémy dôchodkového systému, a to sú nízke dôchodky žien, ktoré obetovali pracovnú kariéru výchove detí (rodičovské dôchodky nie sú správne riešenie), zle nastavená valorizácia (starodôchodcovia nemajú žiaden profit z ekonomického rastu Slovenska, uvidíte 1.1.2025) a úplne zle nastavené pravidlá pre invalidných dôchodcov,“ uviedol.