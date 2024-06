Svoju exmanželku uniesol, zavraždil a jej telo rozpustil v kyseline: Miroslav Vlček už pozná svoj trest!

Miroslav Vlček (Zdroj: TASR/Ondrej Hercegh )

Aktualizované o 16:41 Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku odsúdil Miroslava Vlčeka za úkladnú vraždu exmanželky na doživotný trest odňatia slobody. Proti štvrtkovému rozsudku je možné podať odvolanie Trest by si mal Miroslav Vlček odpykať vo väzení s maximálnym stupňom stráženia. Dostal i trest prepadnutia veci. Zaplatiť musí dvom osobám aj nemajetkovú ujmu po 100.000 eur. Súd podľa predsedníčky senátu vypustil z obžaloby tvrdenia, ktoré neboli vo veci podstatné. Svoju pozornosť zameral na to, aby zo skutkovej vety vyplývala časová postupnosť skutku, kto sa na ňom podieľal, a motív. Zdôraznila, že nie je pravda, že by nebolo obžalovanému umožnené, aby sa v tomto trestnom konaní bránil.

Predsedníčka senátu ďalej uviedla, že súd nemal žiadne pochybnosti o vierohodnosti svedka Vojtecha Olého. K usvedčeniu obžalovaného podľa jej slov prispeli aj výpovede ďalších svedkov, dôkazy zo znaleckého skúmania a listiny. Obžalovaný avizoval podanie odvolania proti rozhodnutiu o vine, treste a aj v súvislosti s konaním, ktoré verdiktu predchádzalo. Prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR Daniel Lipšic si ponechal lehotu na prípadné podanie odvolania. Súd vo štvrtok rozhodol aj o zamietnutí žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu. Obžalovaný podal proti tomuto rozhodnutiu sťažnosť, rozhodne Najvyšší súd SR.

"Dnešný rozsudok súdu považujem za zákonný a spravodlivý," povedal po skončení hlavného pojednávania Lipšic. Poukázal na to, že vina za úkladnú vraždu bola uznaná na základe nájdených telesných pozostatkov, z ktorých zostali len biele plomby. Obhajca Miroslava Vlčeka Dušan Jóža na otázky médií nechcel odpovedať.

Dnes sa konalo pojednávanie s Miroslavom Vlčekom

Na začiatku štvrtkového hlavného pojednávania sa prehrávali obhajobou navrhnuté dôkazy v podobe informácií z BTS staníc. Ďalšie dôkazy navrhované obhajobou súd odmietol vykonať. Predsedníčka senátu ŠTS okrem iného uviedla, že by "išlo o svedkov, ktorí by opakovali skutočnosti, ktoré vo veci nie sú sporné".

archívne video

Pátranie po tele zavraždenej Katariny M. (†48) na hladine Slapskej priehrady (Zdroj: Facebook/Policie České republiky)

Prokurátor podal na Miroslava Vlčeka vlani v septembri obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Miroslav Vlček si mal podľa obžaloby v roku 2016 objednať únos exmanželky do areálu skladu vo Veľkých Ripňanoch, následne ju mal usmrtiť a jej telesné pozostatky rozpustiť v plastovom sude s kyselinou sírovou a chlorovodíkovou. Motívom konania mala byť najmä pomsta a skutočnosť, že proti exmanželovi vypovedala v ekonomických trestných veciach.

(Zdroj: reprofoto tv markíza)

Prokurátor navrhuje Miroslavovi Vlčekovi doživotie

Prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR Daniel Lipšic navrhuje obžalovanému Miroslavovi Vlčekovi za vraždu exmanželky doživotný trest odňatia slobody. Uviedol to v záverečnej reči pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku.

Obžalovaného podľa prokurátora usvedčujú nielen výpovede svedkov, ale aj znalecké dokazovanie a ďalšie listiny. Poukázal napríklad na svedka Vojtecha Olého, ktorý opisoval okolnosti únosu exmanželky obžalovaného. Lipšic tvrdí, že obžalobná verzia je posilnená aj nevierohodnou verziou obhajoby. Pri návrhu doživotného trestu argumentoval nepriaznivou prognózou prípadnej resocializácie.

Advokát Dušan Jóža hovoril vo svojej záverečnej reči o odopretí práva na obhajobu jeho klienta. Tvrdil, že polícia pripravovala svedkov na výpovede, spochybňoval závery znaleckých posudkov. "Obžaloba neuniesla dôkazné bremeno," podotkol. Obžalovaný sa pripojil k záverečnej reči svojho obhajcu. Rozsudok sa očakáva vo štvrtok po 15.

Prokurátor podal na Miroslava V. vlani v septembri obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Miroslav Vlček si mal podľa obžaloby v roku 2016 objednať únos exmanželky do areálu skladu vo Veľkých Ripňanoch, následne ju mal usmrtiť a jej telesné pozostatky rozpustiť v plastovom sude s kyselinou sírovou a chlorovodíkovou. Motívom konania mala byť najmä pomsta i skutočnosť, že proti exmanželovi vypovedala v ekonomických trestných veciach.

(Zdroj: reprofoto tv markíza)

Miroslav Vlček bol pôvodne právoplatne odsúdený za zločin pozbavenia osobnej slobody. Krajský súd v Trnave však vlani v apríli vyhovel Lipšicovmu návrhu a povolil obnovu konania. V rovnaký deň bolo Miroslavovi Vlčekovi doručené uznesenie o vznesení obvinenia z úkladnej vraždy. Prípad sa posunul vpred vďaka nájdeniu plastového suda, v ktorom sa podarilo stotožniť pozostatky poškodenej na základe fotokompozitných výplní, čiže zubných plomb.