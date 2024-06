Náhliková vila opäť v centre pozornosti: Jej zatajenie ho vyjde poriadne draho! Výbor mu naparil mastnú pokutu

(Zdroj: TASR/ Jakub Kotian, googlemaps)

archívne video

Príchod Petra Pellegriniho do paláca a prehliadka Čestnej stáže (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcii sa vilou Petra Náhlika zaoberal na júnovej schôdzi. Zasadnutie bolo neverejné. Predsedníčka výboru Veronika Remišová (Za ľudí) pre denník Pravda uviedla, že v prípade poslanca Hlasu bolo zistené porušenie ústavného zákona. Náhlik vilu vlastní od roku 2021, avšak neuviedol ju do majetkového priznania za rok 2022. Parlamentný výbor preto v tomto prípade konštatoval porušenie ústavného zákona.

„Poslanec Náhlik neuviedol v majetkovom priznaní svoju vilu, na základe čoho výbor skonštatoval porušenie zákona a udelil mu za neuvedenie nehnuteľnosti, v ktorej býva prezident Pellegrini, pokutu vo výške troch platov priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve,” povedala Remišová. Suma pokuty tak má vyjsť na 4,3-tisíc eur.

Podnet na preskúmanie majetkového priznania Náhlika v polovici apríla podala Nadácia Zastavme korupciu. Poslancovi za Hlas-SD tiež vyčítala, že neuvádza príjmy mimo verejnej funkcie, napriek tomu, že bol zamestnaný vo svojej firme Talamone.

(Zdroj: googlemaps)

Vilu vo Vrakuni využíval aj Peter Pellegrini, ktorý to priznal ešte pred zvolením do funkcie prezidenta. Využíval ju napríklad v čase, keď ho v hlavnom meste navštívili rodičia, ale tiež to bolo podľa neho praktické pre trávenie času so psom na záhrade. Peter Pellegrini vlastní byt v luxusnej rezidencii v centre Bratislavy. „Tak je niekedy lepšie, keď môžeme ísť do takého priestoru, ako sa tlačiť v tom malom 88-metrovom byte, ktorý máme,“ povedal.

Vila by mala teraz slúžiť ako sídlo prezidenta. Pellegrini potvrdil, že v jej okolí boli vykonané bezpečnostné opatrenia, aby mohla polícia chrániť obydlie.