Prehovoril exmanžel Zuzany Čaputovej Ivan: Takto prežíval diagnózu dcéry Emmy! Neistota a obavy

BRATISLAVA – Bývalá hlava štátu Zuzana Čaputová po odchode z prezidentského paláca prezradila, s akým trápením bol jej nástup do najvyššej ústavnej funkcie spojený. Týždeň pred inauguráciou si od lekárov vypočula, že jej mladšia dcéra, vtedy len 15-ročná Emma, má nádor na mozgu. Správa, ktorú nechce počuť žiaden rodič na svete, ňou otriasla, dokonca uvažovala, že do úradu nenastúpi. Rovnako tak nepríjemná novina zasiahla aj jej exmanžela a otca jej detí Ivana Čaputu.

Zuzana Čaputová o ťažkom období prehovorila v knihe rozhovorov s českým novinárom Erikom Taberym Nestratiť sa sama sebe. Mladšiu dcéru zobrala k lekárovi, pretože trpela migrénami. Vyšetrenia odhalili nádor. „Bola to veľká emocionálna strela do najslabšieho miesta, ktoré mám, a tým sú moje deti. Alebo presnejšie do najsilnejšieho miesta,“ uviedla. Zlé správy sa dozvedela len týždeň pred svojou inauguráciou. „Bola som pripravená, že nezložím prezidentský sľub a budem s ňou, keď to bude potrebné. Vôbec som netušila, čo sa bude diať,“ priznala.

Deň potom, ako sa dozvedela prvotnú informáciu o nádore, išla Zuzana Čaputová do nemocnice už aj so svojím exmanželom Ivanom. Dvojica sa rozviedla v roku 2018, no ich vzťahy zostali dobré. „Bolo to ťažké obdobie pre nás všetkých, ale veril som, že to bude v poriadku. Postupné vyšetrenia potvrdili, že by ten nález nemal byť nebezpečný. Ale neistota na začiatku a obava boli ťažké pre všetkých, najmä pre Emmku,“ povedal pre denník Nový čas.

Emma mala nádor na mieste, kde bol operovateľný a nemal vplyv na sluch či zrak. Následné mesiace až roky dokonca ukázali, že nerastie, čo boli pozitívne vyhliadky. „Našťastie sa nádor ukázal nie nebezpečný. Síce sme túto istotu získali až po pár rokoch sledovania a vyšetrení, nečelila som napokon takým výzvam, akým čelia ľudia s onkologickým ochorením,“ povedala Emma Čaputová. Napriek obavám o svoje zdravie sa podľa vlastných slov snažila dostať čo najrýchlejšie späť do života, študovať na strednej škole, ísť ďalej.

Prezidentka však priznala, že si prešli aj psychicky ťažkým obdobím. Emma si prešla aj úzkosťami zo strachu o život. „Pamätám si presun medzi prezidentom a premiérom jedného štátu a do toho riešim a povzbudzujem Emmku, aby sa nebála, že to bude v poriadku. Nebolo jej dobre, bolela ju hlava a cítila sa zle. Snažila som sa jej pomôcť zvládnuť strach. Bola vtedy veľmi mladučká na to, aby sa konfrontovala s takými bytostnými otázkami,“ zverila sa Čaputová.

Zuzana Čaputová má okrem Emmy aj staršiu dcéru Leu.