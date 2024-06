Progresívne Slovensko si zavarilo postojom proti Izraelu! Mimovládka posiela výzvu: Dištancujte sa od teroristov

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poslankyne Plaváková, Števulová a Jurík zverejnili na svojich internetových profiloch, že podporili občiansky protest Pochod solidarity s Palestínou, ktorý zorganizovala iniciatíva Včera bolo neskoro. Cieľom protestu bolo okrem vyjadrenia nesúhlasu so súčasným postupom izraelskej armády v Gaze aj upozorniť na 76 rokov trvajúcu okupáciu.

“Ako právničky a právnici s rozsiahlou expertízou v otázke ľudských práv a medzinárodného práva s veľkým smútkom sledujeme situáciu v Gaze. Nedokážeme sa stotožniť s tým, akým spôsobom sa tento konflikt vyvíja - rozsah bombardovania, počet obetí, a odrezanie civilného obyvateľstva Gazy od väčšiny zdrojov elektriny, vody, jedla, paliva a liekov je absolútne nepriateľný. Aj keď má Izrael vo svetle októbrových útokov právo na sebaobranu, má taktiež povinnosť dodržiavať medzinárodné právo a humanitárne zákony," napísali v príspevku. Hovoria, že táto povinnosť musí platiť pre všetkých, bez rozdielu, a v prípade dôvodných podozrení, že dochádza k jeho porušovaniu, musí byť medzinárodným inštitúciám umožnené, aby sa takéto podozrenia náležite vyšetrili,

Mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv a iniciatíva Židia za mier vítajú toto stanovisko a vyzývajú Progresívne Slovensko ako víťaza eurovolieb, aby v tejto veci konalo na pôde Európskeho parlamentu. “Slová nestačia. Európska únia ako spojenectvo demokratických štátov a globálny líder v oblasti ľudských práv musí prísť s takými riešeniami, ktoré budú vzorom pre zvyšok sveta a reálne pomôžu civilnému obyvateľstvu v Gaze. V tejto súvislosti sme dnes zagratulovali novozvoleným poslancom a poslankyniam a vyzvali ich, aby v Bruseli presadzovali a podporovali zbraňové embargo voči Izraelu. Zároveň sme im ponúkli možnosť o konkrétnom postupe diskutovať, nakoľko veríme, že slová z predvolebnej kampane o spolupráci s občianskym sektorom a mimovládnymi organizáciami boli myslené vážne,” hovorí riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.

Koordinátorka iniciatívy Židia za mier Diana Katzová, ktorá časť života strávila v Izraeli, uviedla, že Izrael rovnako ako Slovensko je jej domovina. "Siedmeho októbra teroristi Hamasu zabili aj kúsok mojej duše, poznám blízkych obetí a cítim ich bolesť. Izrael má právo sa brániť a chrániť svojich rukojemníkov. To, čo už 8 mesiacov pácha v Gaze, však nie je sebaobrana. Je to séria ohavných vojnových zločinov, pomsta voči celému etniku, ktorá sa prieči ľudskosti. Izrael nemá právo kvôli oslobodeniu 4 svojich občanov zabiť 230 palestínskych žien a detí, ako to urobil minulý týždeň. Má prijať prímerie a všetci rukojemníci by sa vrátili. Samozrejme musí aj on prepustiť stovky palestínskych rukojemníkov vrátane detí, ktorých protiprávne zadržiava," dodáva a odsudzuje všetky pokusy o pošľapávanie slobody prejavu, keď niektoré verejne činné osoby falošne zamieňajú kritiku Izraela za antisemitizmus. "Bola som terčom antisemitských urážok od detstva a preto viem, že takéto snahy skutočným antisemitom iba pomáhajú, lebo vyprázdňujú tento pojem a relativizujú jeho závažnosť,” konštatuje.