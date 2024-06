Hľadáte si job? Na veľtrhu Kariéra EXPO ponúka prácu vyše 50 zamestnávateľov

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Na podujatí sa predstavuje viac ako 50 zamestnávateľov z rôznych oblastí, ako sú administratíva, doprava, logistika, manažment, informačné technológie, výroba, zdravotníctvo, služby či obchod. Informovala o tom Katarína Tešla, manažérka odboru komunikácie a PR portálu Kariéra.sk.

archívne video

Najväčšie prepúšťanie zamestnancov čaká sektor komunikačných služieb (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

"Veľkou pridanou hodnotou je hlavne osobný kontakt, a teda možnosť stretnúť zamestnávateľov naživo pod jednou strechou. Okrem toho si návštevníci môžu vyskúšať napríklad modelový pracovný pohovor, pretože často práve mladí ľudia nevedia, ako to na pohovoroch funguje a ako by sa mali prezentovať. Tiež si budú môcť nechať urobiť profesionálnu fotografiu na svoj životopis, keďže často sa používajú fotky, ktoré nie sú vhodné," priblížila Tešla. Záujemcovia si na podujatí môžu aj otestovať svoje osobnostné, jazykové a IT znalosti.

V programe spíkrov sú napríklad spevák a choreograf Štefan Štec, televízna redaktorka Katarína Kleknerová, koučky Silvia Skalická a Dagmar Kolesárová alebo komik a youtuber Domi Haly. Vstup na podujatie, ktoré trvá do 18.00 h, je bezplatný, stačí sa zaregistrovať.