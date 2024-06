PRVÉ REAKCIE politikov! V europarlamente chcú hájiť záujmy Slovenska: Je to pre nich aj záväzok

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Olivier Matthys)

BRATISLAVA - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) poďakovalo za hlasy získané v eurovoľbách. V Európskom parlamente (EP) chce hájiť záujmy Slovenska. Uviedlo to v reakcii na oficiálne výsledky eurovolieb.

"Stopäťtisícšesťstodvakrát ďakujeme za vaše hlasy a podporu. My vás nezradíme a budeme aj naďalej hájiť záujmy Slovenska v Európskom parlamente," uviedlo na sociálnej sieti. Kresťanskí demokrati získali v eurovoľbách 7,14 percenta hlasov. Za europoslankyňu bola za ich hnutie zvolená Miriam Lexmann.

video

Vyhlásenie oficiálnych výsledkov eurovolieb 2024 (Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

Hlas verí, že zvolení europoslanci budú v prvom rade reprezentantmi SR

Hlas-SD verí, že novozvolení europoslanci budú v prvom rade reprezentantmi Slovenska a jeho národnoštátnych záujmov. Strana to uviedla v reakcii na oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Deklaruje, že ich rešpektuje.

"Povinnosťou každého európskeho poslanca je konať v prospech svojej vlasti a ľudí, ktorí v nej žijú," povedal predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Strana sa poďakovala všetkým voličom za ich účasť v eurovoľbách. "Osobitne však ďakujeme všetkým voličom Hlasu, že nám umožnili získať v našich prvých európskych voľbách zastúpenie v Európskom parlamente a zaradiť sa tak medzi štyri súčasné parlamentné strany zo siedmich, ktorým sa to podarilo," podotkol Šutaj Eštok.

Je presvedčený, že europoslanec za ich stranu Branislav Ondruš bude dôstojným reprezentantom SR a jej národnoštátnych záujmov, ako aj zástancom autentickej ľavicovej a sociálnej politiky. V súvislosti s poslednými mesiacmi na slovenskej politickej scéne Hlas pripomína potrebu plného rešpektu k výsledkom volieb. Hlas-SD získal v eurovoľbách 7,18 percenta hlasov.

Výsledky sú pre nás príjemným prekvapením a záväzkom

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP) sú pre hnutie Republika príjemným prekvapením, zároveň aj obrovským záväzkom a zodpovednosťou. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol líder Republiky Milan Uhrík.

Uhrík sľubuje, že europoslanci z Republiky budú pracovať pre Slovensko. Mrzí ho, že vyhralo Progresívne Slovensko a že prepadli hlasy drobných vlasteneckých strán. Tie podľa neho odmietli ponuku na spájanie síl. Gratuluje zvoleným poslancom Smeru-SD a Hlasu-SD, dúfa, že na úrovni EP budú vzťahy medzi nimi korektné a že v zásadných veciach budú držať spolu, "držať za Slovensko".

Republiku čakajú rokovania o vytvorení frakcie. Uhrík hovorí, že už teraz majú niekoľko pozvánok, no čakajú na definitívne výsledky volieb v ostatných členských štátoch EÚ, aby vedeli posúdiť najlepšie a reálne možnosti. "Verím, že sa nám podarí v Európskom parlamente vytvoriť silný vlastenecký blok," dodal. Hnutie Republika sa dostalo do EP so ziskom 12,53 percenta hlasov. Okrem Uhríka bude europoslancom za hnutie aj Milan Mazurek.

Taraba sa poďakoval za odovzdané hlasy

Vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), ktorý kandidoval vo voľbách do Európskeho parlamentu za SNS, sa poďakoval každému priaznivcovi za odovzdaný hlas. Na sociálnej sieti napísal, že za jeho kandidatúrou bolo primárne mobilizovať národného voliča a nie uplatniť si mandát.

"Rešpektujem všetkých tých, ktorí sa pravidelne verejne vyjadrovali, že ma voliť nebudú, pretože nechcú, aby som odišiel z vlády," uviedol Taraba. "V každom prípade mi bolo cťou opäť kandidovať za historicky najstaršiu národnú stranu," skonštatoval.

Taraba tiež pripomenul, že na podobe kandidátky SNS sa dohodli ešte pred minuloročnými parlamentnými voľbami. "Vtedy nikto z nás nepredpokladal, že budeme poslancami alebo ministrami. Voliči zjavne ukázali, aby každý, kto získal dôveru v národných voľbách, túto zodpovednosť vykonával na Slovensku a tento mandát naďalej budem vykonávať naplno," dodal vicepremiér. SNS sa do europarlamentu nedostala, získala 1,90 percenta hlasov.