KHD navrhuje zvýšiť odvodovú odpočítateľnú položku pre študentov a dôchodcov

"Starobné dôchodky sa podľa prepočtov zvýšia v roku 2024 oproti roku 2015 o niečo viac ako polovicu a tiež zrástli aj minimálne mzdy. Na základe rastu týchto ukazovateľov sme vypočítali, že je nevyhnutné, aby sa zvýšila aj odpočítateľná odvodová položka z doterajších 200 na 350 eur, čiže o 75 percent. Toto zvýšenie by znamenalo celkovo 2,3 milióna eur vo vreckách pracujúcich 115.000 študentov a 58.000 dôchodcov," povedal poslanec a ekonomický expert KDH Jozef Hajko.

Dodal, že dôchodcovia a študenti by nemali platiť zo sumy 350 eur žiadne odvody. Odvody budú platiť až nad túto sumu. Podľa poslanca to výrazne pomôže nielen študentom a dôchodcom, ale aj zamestnávateľom, ktorí by z tejto sumy neplatili mimoriadne vysoké odvody. Ohľad treba brať podľa KDH na študentov, ktorí sú väčšinou bez iného príjmu než dôchodcovia. Potrebné je preto zvýšiť odpočítateľnú odvodovú položku aj na základe rastu minimálnej mzdy.

"Touto novelou umožníme viac ako 173.000 študentov aj dôchodcov zarobiť viac a zároveň dávame zamestnávateľom veľkú výhodu pri zamestnávaní, napríklad počas sezónnych prác," doplnil poslanec KDH František Majerský.