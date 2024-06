Prvé problémy vo voľbách: V Palárikove našli biely prášok! Odvolili už aj viacerí politici, Pellegriniho výzva Slovákom

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

BRATISLAVA - Deň D je tu. Dnes od 7. hodiny ráno do 22. hodiny večer budú chodiť voliči k volebným urnám, aby volili poslancov do Európskeho parlamentu. Na Slovensku ide v poradí o piate voľby od vstupu do únie. Spomedzi 24 kandidátnych listín si volič vyberie jednu a v nej zakrúžkuje 2 kandidátov. Štatistický úrad upozorňuje, že výsledky sa dozvieme až na konci víkendu.

Aktualizované 12:00 Incident v Palárikove eviduje aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). "Niekedy sa aj takéto incidenty udejú, ale, našťastie, sa nikomu nič nestalo. Takže ide o vec, ktorú musíme riadne prešetriť, a zabezpečiť to, aby ten priebeh bol plynulý," povedal s tým, že polícia robí všetko pre to, aby eurovoľby prebiehali v pokoji.

Aktualizované 11:59 Veľmi nízky záujem sprevádza dosiaľ voľby do Európskeho parlamentu na najväčšom rómskom sídlisku Luník IX v Košiciach. Dve volebné miestnosti v priestoroch komunitného centra boli od rána okrem členov volebných komisií prevažne prázdne, za prvé štyri hodiny prišlo odvoliť len zopár záujemcov.

V dvoch okrskoch na Luníku IX je zapísaných celkovo takmer 5000 oprávnených voličov. "Otvorili sme o 7.00 h, všetko prebieha zatiaľ v poriadku, bez problémov, účasť je zatiaľ veľmi nízka. Voliči tu však zvyknú chodiť skôr po 18.00 h," povedal predseda okrskovej komisie číslo 1 Rastislav Šanta. Záujem o hlasovanie do prenosnej schránky v okrskoch neevidujú. Voliči, ktorí už odvolili, boli podľa Šantu v procese hlasovania zorientovaní a nepotrebovali usmernenie.

"To boli ľudia, ktorí zrejme vedeli presne, čo chcú, odvolili a išli preč," povedal. Nízku účasť si Šanta vysvetľuje tým, že europarlament je pre miestnych ľudí príliš vzdialený, na sídlisku nezaregistroval ani intenzívnejšiu predvolebnú kampaň. Mestská časť Luník IX je s výnimkou komunálnych volieb známa rekordne nízkou volebnou účasťou. Pred piatimi rokmi pri eurovoľbách bola na úrovni 3,10 percenta.

Aktualizované 11:42 Zamestnanci aj pacienti Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) a Národného onkologického ústavu (NOÚ) môžu v eurovoľbách voliť priamo v nemocnici. Musia mať buď trvalý pobyt v okrsku, kde sa nachádza zdravotnícke zariadenie, alebo hlasovací preukaz. Vyplýva to z vyjadrení nemocníc. Vo voľbách do Európskeho parlamentu kandiduje 23 politických subjektov. Slováci volia 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny.

Aktualizované 11:30 Na Malte, v Lotyšsku i SR sa sobotu konajú voľby do Európskeho parlamentu. Hlasovanie v sobotu otvorili v Taliansku, kde bude pokračovať aj v nedeľu. Volebné miestnosti sú v sobotu otvorené i v ČR, kde sa voľby začali v piatok popoludní. TASR informuje podľa agentúry AP a AFP. Voľby do Európskeho parlamentu sa vo väčšine členských krajín EÚ konajú až v nedeľu 9. júna. V tento deň budú hlasovať obyvatelia 20 krajín vrátane Maďarska, Poľska, Rakúska, či Francúzska a Nemecka, pripomenula AP.

V Holandsku sa voľby konali vo štvrtok 6. júna. Obyvatelia Estónska môžu od 3. do 8. júna hlasovať prostredníctvom pošty či on-line. Volebné miestnosti tam budú k dispozícii 9. júna. Počas dvoch dní je možné hlasovať v ČR (7. - 8. júna) aj v Taliansku (8. - 9. júna). V piatok sa eurovoľby uskutočnili v Írsku.

Aktualizované 11:23 Dve z troch volebných miestností v Palárikove (okres Nové Zámky), ktoré uzatvorili v súvislosti s nálezom bieleho prášku, krátko po 10.00 h opäť otvorili. Informovala o tom polícia. "Tretia volebná miestnosť zostáva uzatvorená do zistenia predbežného výsledku závažnosti neznámej látky laboratóriom civilnej ochrany," uviedla Zuzana Hrabovská z komunikačného odboru Prezídia Policajného zboru (PZ).

Aktualizované 11:20 Prezidentka SR Zuzana Čaputová opätovne vyzvala voličov na účasť vo voľbách do europarlamentu. Urobila tak po tom, ako v sobotu odvolila v Pezinku. Predpokladá, že volebná účasť bude tento rok vyššia. "Sú to dôležité voľby, ako všetky voľby, pretože v každých z nich môžeme ovplyvniť budúcnosť Slovenska a v tomto prípade budúcnosť aj Európskej únie, ktorej sme súčasťou. Je to už vyše 20 rokov náš životný priestor, priestor, ktorý nám poskytuje bezpečie, istotu a, samozrejme, ekonomickú prosperitu," poznamenala.

Hlava štátu poukázala na nízku volebnú účasť v predchádzajúcich eurovoľbách. Verí, že tento rok príde svoj názor vyjadriť viac občanov SR. Odhaduje vyššiu volebnú účasť. Odôvodnila to tým, že v minulosti boli eurovoľby predmetom záujmu iba časti politického spektra, no tento rok mobilizovali svojich voličov všetky strany. "Myslím si, že táto mobilizácia voličov môže byť rozhodujúci faktor na zvýšenie účasti," dodala.

Aktualizované 11:19 Neúčasť vo voľbách znamená, že nechávate rozhodovať o dôležitých veciach iných, čím strácate možnosť ovplyvniť smerovanie politiky. Neplatí to len v prípadne volieb do slovenského parlamentu, ale aj do Európskeho parlamentu (EP). Ich zloženie je vždy dôležité. Sami môžeme prispieť k formovaniu európskej politiky. Zhodujú sa Petržalčania.

"Tí, ktorí ignorujú eurovoľby, by nemali zabúdať, že aj keď sa nezúčastnia, rozhodnutia Európskeho parlamentu ich stále ovplyvnia," uviedol Petr Hlavčák. Eurovoľby sú podľa neho dôležité, pretože europarlament má významný vplyv na tvorbu zákonov, ktoré ovplyvňujú každodenný život obyvateľov krajín Európskej únie vrátane Slovenska. Rozhoduje pritom o širokej škále tém. Účasťou vo voľbách tak môžu občania prispieť k formovaniu európskej politiky a zabezpečiť, aby boli ich záujmy zastúpené na európskej úrovni. Pre krajinu ako celok je dôležité mať svoj hlas v týchto rozhodnutiach.

Za nízkou účasťou v eurovoľbách na Slovensku vníma viacero faktorov. Od nedostatku informácií a povedomia o tom, aký vplyv má Európsky parlament na každodenný život ľudí cez pocit odcudzenia, keďže mnohí podľa neho chybne vnímajú EÚ ako vzdialenú a menej relevantnú pre ich problémy. Rovnako sa pod to môže podpisovať určitá únava z politického systému a nedôvera voči politikom, ale tiež mylný pocit ľudí, že ich hlas nemá veľkú váhu v kontexte celej Európy.

Dôležitosť zloženia europarlamentu vníma aj Tomáš Mihály. "Podľa toho sa potom vyvíja smerovanie a fungovanie celej EÚ," skonštatoval. Na otázku, prečo majú Slováci nízky záujem o voľby, poznamenal, že si možno myslia, že "Brusel je ďaleko, čo môžu mať s nami spoločné"? Voliť sa v sobotu aj Petržalčanka Janka, ako hovorí, aj kvôli svojmu dieťaťu. "Chcem, aby malo planétu, na ktorej sa dá žiť. V environmentálnej oblasti potrebujeme urobiť veľké zmeny a EÚ je v tomto silná inšpirácia, silný partner," myslí si.

Na margo účasti v eurovoľbách na Slovensku poznamenala, že ľudia sa vždy prirodzene zaujímali o veci, ktoré sa ich bezprostredne týkajú alebo dejú v ich blízkosti. Rovnako tak im je bližšia samosprávna politika ako politika európska. Podľa nej možno aj preto, že jej v konečnom dôsledku ani nerozumejú a nevedia, aký vplyv budú mať európske rozhodnutia na ich životy.

Aktualizované 11:15 Klienti zo zariadenia pre seniorov na Zobore v Nitre majú o voľby veľký záujem. Potvrdili to aj členovia okrskovej volebnej komisie, ktorí za nimi prišli s volebnou urnou. Viac ako desiatka voličov ich už čakala pred improvizovanou volebnou miestnosťou. Takmer zo 160 klientov zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby bolo v zozname voličov zapísaných 55 ľudí. "Tento počet sa ešte zvýši o tých, ktorí v zariadení nemajú trvalý pobyt, ale majú voličský preukaz. Takže ľudí, ktorí prídu voliť, bude oveľa viac. O voľby tu býva veľký záujem, naposledy sa to ukázalo aj pri prezidentských voľbách," uviedol člen okrskovej volebnej komisie Miloš Slatina.

Aktualizované 11:10 V obci Záskalie v Považskobystrickom okrese prišlo počas prvých troch hodín volieb do Európskeho parlamentu k urnám len niekoľko z takmer dvoch stoviek oprávnených voličov. Veľa z nich tvorili turisti a chatári, ktorí volili s hlasovacím preukazom. Informovala zapisovateľka okrskovej volebnej komisie Martina Mešková.

"V obci máme 168 oprávnených voličov, volebná účasť je zatiaľ nižšia ako v aprílových prezidentských voľbách. Účasť v nich presiahla 65 percent," povedala Mešková. Ako dodala, vysoký počet voličov s hlasovacími preukazmi tvoria najmä turisti, chatári a náhodní okoloidúci."Je tu Kostolecká a Manínska tiesňava a príroda poskytujúca veľké možnosti turistiky. Dole v Manínskej tiesňave je otvorený zrenovovaný kemping, kde sa dá ubytovať, miesto a infraštruktúra je tam aj pre karavany," doplnila Mešková.

Volebná miestnosť v Záskalí je v spoločenskej miestnosti v multifunkčnej budove. V minulosti tam bola knižnica. V rovnakej budove sídli aj obecný úrad a miestnosť, kde sa konajú bohoslužby. Priestory tu má aj stará hasičská zbrojnica, novú priestrannú dokončili nedávno.

Aktualizované 11:08 Voliči, ktorí nemôžu sami upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, lebo nevedia písať a čítať, môžu v eurovoľbách hlasovať s pomocou inej osoby. Pred hlasovaním o tom musia upovedomiť okrskovú komisiu. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra. Takýto volič môže vziať so sebou za plentu inú spôsobilú osobu, ktorá mu upraví hlasovací lístok podľa jeho pokynov a vloží ho do obálky. Nesmie to však byť člen okrskovej volebnej komisie. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, ju môže v jeho prítomnosti vložiť iná osoba. Ani v tomto prípade to nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie.

Aktualizované 11:00 Volebnú účasť v rodisku legendárneho Juraja Jánošíka zvyknú vylepšovať turisti prichádzajúci do malebných zákutí Malej Fatry. S hlasovacími preukazmi môžu využiť dovedna päť volebných miestností, pričom jedna z nich sa nachádza v hoteli priamo pri vstupe do známych Jánošíkových dier. O sobotňajšie eurovoľby je však medzi turistami zatiaľ minimálny záujem. Predsedníčka tamojšej volebnej komisie Iveta Kubalová potvrdila, že v priebehu prvých troch hodín sobotňajších eurovolieb využil hlasovacie preukazy len jeden manželský pár zo Slovenského Grobu.

Vo voličských zoznamoch obce Terchová je zapísaných viac ako 3200 miestnych obyvateľov s volebným právom. V turisticky atraktívnej obci je zriadených päť volebných miestností, z ktorých po dve sú lokalizované na obecnom úrade a v miestnej základnej škole. "Volebný okrsok Biely potok je zriaďovaný v areáli hoteli pravidelne už niekoľko rokov. Niekedy sa volilo v besiedke, voľby už boli aj v hotelovej jedálni a dnes nám na voľby vyčlenili salónik," uviedla Kubalová.

Aktualizované 10:58 Polícia informovala, že prvé hodiny eurovolieb prebehli bez incidentov a narušenia verejného poriadku. V súčasnosti evidujú dva incidenty, pričom jeden sa stal v Palárikove a druhý v Poprade.

"Prvý incident evidujeme v okrese Nové Zámky. V jednej z okrskových volebných miestností v Palárikove sa uzavrela cca o 09:00 hod. volebná miestnosť z dôvodu nálezu neznámeho prášku, ktorý sa mal nachádzať na hlasovacích lístkoch. Na mieste sa nachádzajú hliadky PZ. Budovu, v ktorej boli situované volebné miestnosti uzatvorili a osoby aj za súčinnosti HaZZ evakuovali. Na miesto boli vyslané ďalšie hliadky PZ a policajti kriminálnej polície, ktorí aktuálne realizujú potrebné úkony v nevyhnutnom rozsahu," uviedli muži zákona s tým, že po vykonaní potrebných úkonov boli 2 miestnosti po 10- hodine opäť otvorené a tretia volebná miestnosť zostáva zatvorená. A to až do zistenia predbežného výsledku závažnosti neznámej látky laboratóriom civilnej ochrany.

Druhý incident sa udial v Poprade. "Na linku 158 sme prijali oznámenie občana, ktorý tvrdil, že mu nebolo umožnené voliť. Pri následnom preverení políciou bolo zistené, že oznamovateľ vo volebnej miestnosti predkladal rôzne kópie písomnosti vyhotovené pod jeho menom, zároveň však odmietol preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom. Z dôvodu nesúladu medzi predloženými dokladmi a verbálnym predstavením svoje osoby bola k incidentu privolaná hliadka PZ," upozornili policajti. Ako dodali, ďalšie incidenty nateraz nezaznamenali a bezpečnostnú situáciu naďalej monitorujú.

Aktualizované 10:48 Európska únia (EÚ) dnes stojí na rázcestí a musí prijať závažné rozhodnutia o svojom budúcom fungovaní. V sobotu to skonštatoval zvolený prezident Peter Pellegrini, ktorý svoj hlas v eurovoľbách odovzdal vo volebnej miestnosti v obci Králiky pri Banskej Bystrici. Slovákov vyzval, aby prišli k volebným urnám a verí, že účasť bude tentoraz vyššia ako v roku 2019.

"Európske voľby nie sú len voľby o Európskom parlamente, ale sú to aj voľby, ktoré sa bytostne dotýkajú Slovenskej republiky," uviedol Pellegrini. Dodal, že EÚ bude musieť prehodnotiť viacero svojich politík. "Budeme musieť hovoriť o tom, ako EÚ zastaví prepad svojho priemyslu, hospodárstva a konkurencieschopnosti, aby sa naspäť vrátila medzi top ekonomické oblasti sveta, kde, žiaľ, svoje postavenie stráca," skonštatoval zvolený prezident.

Pellegrini vyzval Slovákov, aby sa v sobotu zúčastnili na voľbách do europarlamentu. "Pretože rozhodnutia, ktoré tam aj poslanci zvolení za Slovenskú republiku budú prijímať, majú často zásadný dosah na nás všetkých," uviedol. Najnižšiu volebnú účasť Slovenska v rámci Únie označil za "nepekné prvenstvo" a verí, že tentoraz príde ľudí viac.

Tohtoročnú kampaň vo voľbách do Európskeho parlamentu na Slovensku zhodnotil zvolený prezident ako viditeľnejšiu, členstvo Slovenska v EÚ označil za úspešný príbeh. "Slovensko sa posunulo v kvalite života výrazne dopredu, čo by sme bez členstva v EÚ a výrazných zdrojov, ktoré k nám plynú, nemohli dokázať," dodal Pellegrini.

Aktualizované 10:40 V Prešovskom kraji prebiehajú voľby do Európskeho parlamentu bez narušení a zatiaľ neriešia ani podnety. Potvrdili jednotlivé okresné volebné komisie (OVK). Viaceré z nich sa už vybrali na kontroly do volebných miestností. OVK v Humennom má 165 okrskov vrátane okresov Snina a Medzilaborce. Zapisovateľ Ján Sental uviedol, že sa na komisiu zatiaľ nikto neobrátil a časť OVK je už na kontrolách volebných miestností.

Prebiehajúce kontroly OVK Poprad, kde je 92 volebných okrskov, potvrdil zapisovateľ Maroš Baranec s tým, že popoludní sa plánujú zamerať na okres Levoča so 47 okrskami. "Počas dňa by sme chceli vykonať čo najviac kontrol," uviedla členka OVK Stropkov Mária Džupinová, s tým, že majú v obvode 52 okrskov.

OVK Bardejov eviduje bezproblémový priebeh v 116 okrskoch, potvrdila zapisovateľka Galina Lacová Ščerbáková. Rovnako voľby prebiehajú aj podľa OVK Vranov nad Topľou a Kežmarok. "Máme naplánovaných počas dňa viacero kontrol, aktuálne si ich komisia rozdeľuje," uviedla predsedníčka OVK v Prešove Kamila Stašková, s tým, že v 231 okrskoch zatiaľ evidujú bezproblémový priebeh. Zapisovateľ OVK Stará Ľubovňa so 61 volebnými okrskami Peter Lompart zhodnotil, že doposiaľ nezaznamenali ťažkosti ani problémy. Vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Svidník Martin Miščík pre uviedol, že zatiaľ OVK nekontaktovali ani voliči, ani nikto zo 78 volebných okrskov so žiadosťou o radu, ani s problémami či podnetmi.

Aktualizované 10:36 Voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku sa dá len s vopred vybaveným hlasovacím preukazom. Počas soboty sa už vybaviť nedá. Spolu s hlasovacím preukazom musí volič vo volebnej miestnosti predložiť aj občiansky preukaz alebo pobytový preukaz občana Európskej únie. Volič môže s vydaným hlasovacím preukazom voliť aj v mieste trvalého pobytu, musí ho mať však so sebou.

Aktualizované 10:30 Sobotňajšie voľby do Európskeho parlamentu (EP) majú v Bratislavskom kraji plynulý a zatiaľ bezproblémový priebeh. Unisono informovali z okresných volebných komisií v kraji. "Z nášho pohľadu je to zatiaľ bezproblémové, všetko ide podľa plánov, doposiaľ sme riešili naozaj iba pár drobností," zhodnotili prvé tri hodiny volieb v hlavnom meste zástupcovia bratislavskej okresnej volebnej komisie.

"Všetko je absolútne v poriadku, nikto nám nehlásil ani oneskorenie otvorenia volebných miestností, nedostali sme žiadny podnet a rovnako sme nezistili problém vlastnou kontrolnou činnosťou," oznámili z okresnej volebnej komisie v Pezinku. Plynulý priebeh bez mimoriadnych situácií charakterizovali prvé hodiny eurovolieb aj v mestách a obciach v okresoch Malacky a Senec, potvrdili z okresných volebných komisií.

Všetky volebné miestnosti v Nitre zriadené pre sobotňajšie voľby do Európskeho parlamentu boli otvorené načas. Na území krajského mesta a v jeho mestských častiach je zriadených 72 volebných miestností. Právo voliť má v meste 63.500 občanov, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek. Záujem o voľby prejavili aj ľudia z rôznych zariadení, od nemocnice cez väznicu až po zariadenia sociálnych služieb (ZSS). O hlasovacie preukazy požiadalo 1200 voličov, ktorí chcú voliť mimo bydliska. Občania môžu na kandidačnej listine krúžkovať najviac dvoch kandidátov. Vyberajú si zástupcov z 23 politických subjektov. Zo Slovenska bude zvolených 15 europoslancov na funkčné obdobie piatich rokov.

Aktualizované 10:15 Svoj hlas už v eurovoľbách odovzdal aj kandidát Ľudovít Ódor. "Vždy chodím voliť, lebo keď nejdeme, necháme iných, aby volili za nás. Eurovoľby sú dôležité, lebo asi 80 percent zákonov, ktoré prijímame, pochádza väčšinou z Európskej únie a musíme to implementovať. Takže tí, ktorí nás tam reprezentujú, by mali vedieť vybojovať čo najlepšie podmienky pre Slovensko," povedal po hlasovaní Ódor.

Aktualizované 10:00 Hlasovanie v troch volebných okrskoch v Palárikove v okrese Nové Zámky je prerušené. Dôvodom je biely prášok, ktorý sa našiel na hlasovacích lístkoch, potvrdili členovia okresnej volebnej komisie v Nových Zámkoch. Na mieste zasahujú policajti aj hasiči.

Očakáva sa predĺženie volebného moratória. Predstavitelia Policajného zboru a Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa k téme oficiálne vyjadria na tlačovej konferencii.

Aktualizované 09:55 Aj voľby do europarlamentu sú dôležité. Uviedol to premiér Robert Fico po tom, ako v sobotu odvolil v nemocnici. Informoval o tom na sociálnej sieti.

Aktualizované 09:54 Voličom je počas volebného dňa k dispozícii infolinka Ministerstva vnútra SR. Obrátiť sa na ňu môžu s otázkami k voľbám do Európskeho parlamentu. Pracovníci na otázky týkajúce sa volieb odpovedia na telefónnych číslach 02/4859 2317 a 02/4859 2312. Linka bude k dispozícii do 22.00 h.

Aktualizované 09:52 Volič, ktorý nemôže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, prísť do volebnej miestnosti, môže hlasovať prostredníctvom prenosnej schránky. Požiadať o ňu treba okrskovú volebnú komisiu. Informuje o tom ministerstvo vnútra. Hlasovať do schránky môže len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková komisia zriadená. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.



Aktualizované 09:48 Všetky volebné miestnosti v krajskom meste Žilina zriadené pre sobotňajšie voľby do Európskeho parlamentu boli otvorené načas. Samospráva eviduje viac ako 66.000 oprávnených voličov. Informovala Katarína Gazdíková z komunikačného odboru Mestského úradu v Žiline. Žilinčania majú možnosť voliť podľa miesta svojho bydliska v 79 volebných okrskoch. "Prvýkrát môže v európskych voľbách voliť 269 mladých Žilinčanov. O hlasovacie preukazy požiadalo 1985 občanov," uviedla Gazdíková.

Aktualizované 09:42 Vo volebnej miestnosti preukážu voliči svoju totožnosť platným občianskym preukazom (OP) alebo pobytovým preukazom občana EÚ. S neplatným občianskym preukazom sa voliť nedá. Pokiaľ si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže sa preukázať potvrdením o jeho vybavovaní. Informuje o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Ak si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže sa preukázať žiadosťou o vydanie OP alebo potvrdením o OP vydaným príslušným orgánom Policajného zboru. Občiansky preukaz je neplatný, ak uplynula jeho platnosť, je poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom uvedený údaj, alebo je porušená jeho celistvosť. Za neplatný sa považuje aj vtedy, ak obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje alebo držiteľ ohlásil jeho stratu alebo odcudzenie.

Aktualizované 09:35 Bezproblémový začiatok volieb evidujú okresné volebné komisie pre Košice a Košice-okolie. Žiadny časový posun pri otvorení volebných miestností nezaznamenali. "Zatiaľ je všetko v poriadku," povedal predseda okresnej volebnej komisie Košice Rastislav Lorinc. Komisia tak podľa neho nemusela riešiť žiadny problém. V rámci mesta je 189 volebných okrskov.

Aktualizované 09:22 V okrese Topoľčany sa voľby do Európskeho parlamentu (EP) začali bez problémov. Potvrdila Zuzana Chudá z okresnej volebnej komisie. Ako doplnila, volebné miestnosti sa vo všetkých 88 okrskoch otvorili včas. "Začiatok volieb je bez ťažkostí. Zo žiadneho volebného okrsku sme nemali hlásené problémy ani incidenty," dodala Chudá.

Aktualizované 09:20 Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa v sobotu začali o 7.00 h vo všetkých obvodoch spadajúcich pod okres Veľký Krtíš. Povedala predsedníčka okresnej volebnej komisie vo Veľkom Krtíši Mária Dohňanská. Dodala, že pri otváraní volebných miestností nezaznamenali žiadne problémy. Podľa komisie má Veľkokrtíšsky okres 83 okrskov. Špeciálny spôsob hlasovania podľa komisie hlásili pre domov dôchodcov vo Veľkom Krtíši. S urnou určenou na tento spôsob hlasovania pôjdu za nimi členovia volebných tímov, ktoré sú na to určené.

Aktualizované 09:12 Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa v okresoch Levice a Šaľa začali bez problémov. Ako informovali okresné volebné komisie, všetky volebné miestnosti na juhu Nitrianskeho kraja sa otvorili včas. Podľa zapisovateľky okresnej volebnej komisie v Leviciach Kristíny Nagyovej neboli zo žiadneho zo 160 volebných okrskov hlásené komplikácie. Pokojný začiatok volieb do EP je aj v Šalianskom okrese, kde sa volí v 42 volebných okrskoch . "Volebné miestnosti boli otvorené včas, všetko je v poriadku," uviedla zapisovateľka okresnej volebnej komisie v Šali Mária Tóthová.

Aktualizované 09:05 Okresné volebné komisie v Žilinskom kraji nezaznamenali problémy pri otvorení volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu (EP). Potvrdili zo všetkých siedmich okresných volebných komisií. Menší problém s volebnou obálkou aktuálne riešia len v obci Beňadovo v Námestovskom okrese.

Aktualizované 08:40 Vo voľbách do Európskeho parlamentu môžu v sobotu v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) voliči hlasovať v 644 volebných okrskoch. Vyplýva to z informácií Štatistického úradu SR. V okrese Bánovce nad Bebravou je 62 okrskov, v obvode Nové Mesto nad Váhom 99 okrskov (v okrese Nové Mesto nad Váhom 67, v Myjavskom okrese 32). V považskobystrickom obvode je pripravených 124 volebných okrskov (v okrese Považská Bystrica 71, v Púchovskom okrese 53).

Vo volebnom obvode Prievidza môžu voliči hlasovať v 183 okrskoch (v okrese Prievidza 133, v okrese Partizánske 50) v obvode Trenčín je možné hlasovať v 176 volebných okrskov, 116 ich je v Trenčianskom a 60 v Ilavskom okrese.

Pred piatimi rokmi dosiahla vo voľbách do Európskeho parlamentu volebná účasť v TSK 22,98 percenta. Najvyššia bola v okrese Trenčín (24,71 percenta), najnižšia v Považskobystrickom okrese (21,60 percenta).

Aktualizované 08:30 Sobotňajšie voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa v okrsku č. 17 v bratislavskom Starom Meste začali načas a bez problémov. Pred volebnou miestnosťou okrsku, ktorý pred piatimi rokmi zaznamenal vyše 50-percentnú účasť voličov, čakali prví záujemcovia o hlasovanie už pred 7.00 h.

"Niektorí tu boli už o pol siedmej," spresnila predsedníčka okrskovej volebnej komisie Adriana Petrová. Začiatok i prvé minúty volieb boli plynulé. "Začali sme na sekundu presne, všetko prebieha tak, ako má, voliči prichádzajú," zhodnotila prvé minúty. Očakáva, že podľa záujmu hneď na začiatku volieb bude aj tentoraz slušná volebná účasť.

Jedna z prvých hlasujúcich, pani Zuzana, odôvodnila svoju účasť záujmom, aby Slovensko nevybočilo z cesty, na ktorú svojím vstupom do Európskej únie nastúpilo. "Hoci som vo veku, v ktorom by sa mohlo povedať, že mi to môže byť jedno, nie je mi jedno, akú budúcnosť budú mať moje deti a vnúčatá," zdôraznila.

Pán Jaroslav upozornil, že ako obyvatelia členskej krajiny Únie majú Slováci nielen práva, ale aj zodpovednosť zaujímať sa o to, ako vyzerá a ako sa vyvíja európske spoločenstvo. "Preto je podľa môjho názoru aj našou povinnosťou prísť voliť a spolurozhodovať o tejto budúcnosti," dodal.

Aktualizované 08:00 Na pokojný priebeh volieb dozerá dostatočný počet síl a prostriedkov Policajného zboru. Zvýšený počet policajtov sa zameriava najmä na ochranu verejného poriadku, života, zdravia, bezpečnosti osôb a majetku.

Aktualizované 07:30 Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku a ani v inom štáte EÚ, môže hlasovať v ktoromkoľvek okrsku. Predloží slovenský cestovný pas a čestné vyhlásenie, že má trvalý pobyt v cudzine. Platí, že voliť do EP možno len v jednom členskom štáte EÚ.

Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce, pričom na farbe pečiatky na obálke nezáleží. Volič v priestore za plentou vyberie 1 hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Vloží ho bez ďalšej úpravy do obálky ALEBO na ňom vyznačí odovzdanie prednostného hlasu najviac u dvoch kandidátov. Spraviť tak môže zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. Obálku s hlasovacím lístkom vloží následne do volebnej schránky.

Aktualizované 07:15 Voliči s trvalým pobytom na Slovensku (občania SR a občania iných štátov EÚ) hlasujú v okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu. S hlasovacím preukazom môžu voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti. Okrskovej volebnej komisii preukáže volič svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana EÚ. Ak mu bol vydaný hlasovací preukaz, predloží aj ten a komisia mu ho odoberie.

Aktualizované 07:10 Na voľby dohliada Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Volebné moratórium platí až do zatvorenia volebných miestností na Slovensku. Zverejnenie výsledkov volieb vrátane priebežných výsledkov bude možné, až keď sa skončia voľby v celej EÚ.

Aktualizované 07:05 Pri otvorení volebných miestností polícia nezaznamenala žiadne incidenty ,,Policajný zbor aj počas týchto volieb zabezpečuje verejný poriadok. Od včera až do dnešného rána voľby prebiehajú z pohľadu polície bez problémov, nezaznamenali sme žiaden incident“, informoval plk. Mgr. Stanislav Hromádka , riaditeľ Odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru na dnešnom brífingu k voľbám do Európskeho parlamentu. Polícia bezpečnostnú situáciu naďalej monitoruje, na pokojný priebeh volebného dňa dohliada dostatočný počet síl a prostriedkov PZ.

Volebný supervíkend

Voľby do Európskeho parlamentu prebiehajú v rámci krajín Európskej únie už od štvrtka. Volebný supervíkend odštartovalo Holandsko a ukončí v nedeľu ďalších 21 krajín. Prvé výsledky sa preto začnú zverejňovať až po uzavretí posledných volebných miestností vo všetkých štátoch. Slovenský Štatistický úrad upozorňuje, že z toho dôvodu zverejní až definitívne výsledky, a to v nedeľu 9. júna po 23. hodine. Voľby sa konajú každých 5 rokov a pre Slovákov pôjde o už piate eurovoľby.

Dobrovoľné eurovoľby

Na Slovensku sú eurovoľby, rovnako ako iné voľby, dobrovoľné. Povinnosť voliť majú občania v Belgicku, Bulharsku, Luxembursku a s viacerými výnimkami aj v Grécku. V Belgicku a Luxembursku hrozí za neúčasť pokuta a tieto krajiny zaznamenávajú v eurovoľbách aj najvyššiu účasť - v roku 2019 to bolo 88,47 percenta a 84,24 percenta, zatiaľ čo priemer všetkých krajín bol 50,66 percenta, vyplýva z informácií zverejnených na stránke EP. Na Slovensku je záujem o eurovoľby najnižší, priemerne sa pohybuje okolo 20 percent. Celkovo sa bude voliť 720 poslancov Európskeho parlamentu, čo je o 15 viac ako v predchádzajúcich voľbách



Jeden hlasovací lístok a dvaja kandidáti

Podľa Štatistického úradu vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) môžu Slováci krúžkovať najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Hlas bude platný aj vtedy, ak volič odovzdá neupravený hlasovací lístok. Volič dostane od okrskovej volebnej komisie hlasovacie lístky. Hlasuje sa za plentou. Volič si vyberie jeden lístok s preferovaným politickým subjektom, ktorý vloží do obálky buď bez úprav, alebo zakrúžkuje poradové číslo jedného alebo dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží do obálky a následne do volebnej schránky. Na tzv. prekrúžkovanie je podľa MV potrebné získať aspoň tri percentá prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre stranu alebo koalíciu.

"Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov," ozrejmil hovorca MV Matej Neumann. Slováci si budú v eurovoľbách vyberať 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Kandiduje 23 politických strán a jedna koalícia.

Z doterajších výsledkov štatistického úradu vyplýva, že najviac voličov sa eurovolieb v SR zúčastnilo v roku 2019. K urnám vtedy prišlo takmer 1 mil. osôb, čo predstavovalo len 22,74 % oprávnených voličov. Druhá najvyššia účasť bola v roku 2009, kedy volilo 19,64 % oprávnených voličov, čo bolo vyše 800-tisíc osôb. Najnižšia volebná účasť bola v roku 2014, kedy si vyberalo svojich zástupcov za poslancov Európskeho parlamentu len 13,05 % oprávnených voličov (561-tisíc).

Ministerstvo vnútra SR zriadilo pre voľby do Európskeho parlamentu infolinku, na ktorej budú voličom poskytované informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva.

Infolinka bude dostupná na telefónnych číslach: 02/4859 2317 a 02/4859 2312.

Voličom bude k dispozícii:

v dňoch 3. júna až 7. júna 2024 od 7:30 h do 15:30 h

v deň volieb v sobotu 8. júna 2024 od 7:00 h do 22:00 h.

Voliť sa dá aj mimo miesta trvalého pobytu, potrebné je mať pri sebe hlasovací preukaz. Ten si vedeli voliči vybaviť do piatku 7. júna. Ak ho nemajú a nezdržiavajú sa v mieste trvalého pobytu, voliť ísť nemôžu.

V prípade, ak volič zistí, že si vybral iný hlasovací lístok, ako pôvodne chcel, prípadne ak sa pomýli a omylom zakrúžkuje iných kandidátov, môže volebnú komisiu požiadať o vydanie nových hlasovacích lístkov. Zle upravené lístky následne zahodí do schránky, ktorá je na to určená.

Informácie o vzdaní sa kandidatúry

Zoznamy s kandidátmi, ktorí sa vzdali kandidatúry v sobotných (8. 6.) eurovoľbách, budú visieť vo volebných miestnostiach na viditeľnom mieste. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h. "Tieto informácie budú vo volebnej miestnosti na viditeľnom mieste a okrem toho aj za zástenou, aby volič pri úprave hlasovacieho lístka mal možnosť si správnosť úpravy hlasovacieho lístka skontrolovať," uviedli z tlačového odboru MV. Kandidatúry sa vzdala Gabriela Michaláková z kandidátnej listiny strany Slovenský patriot. Celú svoju kandidátnu listinu vzala späť Pirátska strana - Slovensko. MV pripomína, že údaje o takýchto kandidátoch ostávajú na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada.

Štvrť milióna prvovoličov

V sobotných (8. 6.) voľbách do Európskeho parlamentu (EP) môže na Slovensku hlasovať približne 4,37 milióna voličov. Ide o občanov SR a Európskej únie, ktorí majú v Slovenskej republike trvalý pobyt. Prvýkrát môže v európskych voľbách voliť takmer 260.000 mladých ľudí vo veku od 18 do 23 rokov. Vyplýva to z kvalifikovaného odhadu Štatistického úradu (ŠÚ) SR, ktorý je gestorom demografických dát na Slovensku.

Europarlament sa bude na plenárnom zasadnutí zaoberať návrhom na zrušenie striedania letného a zimného času (Zdroj: TASR/AP)

"Najväčší podiel potenciálnych voličov, viac ako 60 percent, tvoria ľudia v aktívnom produktívnom veku od 31 až 64 rokov. Spolu je to 2,62 milióna obyvateľov SR, ktorí sú občanmi Európskej únie," priblížila hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová. K volebným urnám môže prísť tiež vyše milióna dôchodcov v poproduktívnom veku 65 a viac rokov. Seniori tak predstavujú takmer štvrtinu (23 percent) potenciálnych voličov, pričom prevládajú ženy, ktorých je takmer 600.000.

Najmenej početnú vekovú skupinu predstavujú voliči od 18 do 30 rokov. Podľa dát ŠÚ SR ju tvorí takmer 730.000 ľudí, skoro 17 percent spomedzi možného počtu voličov. Najviac potenciálnych voličov, viac ako 600.000, má trvalý pobyt v Prešovskom a v Košickom kraji. Najmenej voličov je z Trnavského a Trenčianskeho kraja, v každom z nich sa do eurovolieb môže zapojiť približne 470.000 voličov.

