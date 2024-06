Šokujúce odhalenie! Za zdevastované parkovisko v centre Bratislavy môže mesto: Hotel Devín plánuje pritvrdiť

(Zdroj: Tip čitateľa)

Ešte v utorok sme vás informovali, že Hotelu Devín v centre Bratislavy úplne zničili parkovisko. Na súkromnom pozemku im popílili parkovacie stĺpiky, odstránili parkovacie zábrany a zamaľovali čiary vyznačujúce dané parkovacie miesta. Bratislavský Hotel Devín preto podal v tejto súvislosti trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Na kamerových záznamoch je vidieť, že osoby, ktoré zničili parkovisko, prišli na motorovom vozidle s evidenčným číslom BLXXXXX. To bolo označené ako TSSM (Technické služby Starého Mesta, a.s.. Ako vyplýva z trestného oznámenia, "hlavné mesto už v auguste 2023 namontovalo a osadilo na pozemkoch na spojnici značku označujúcu parkovacie miesta spoločnosti Hotela Devín, a.s., ktoré vybudovala spoločnosť Hotel Devín, a.s. na vlastné náklady na pozemkoch na spojnici, ako verejné parkovacie miesta (t.j. parkovacie miesta zaradené do systému regulovaného parkovania PAAS.)"

Parkovisko vybudoval hotel ešte v roku 2001 a na tieto parkovacie miesta má dlhodobé zmluvy so zákazníkmi. Dve parkovacie miesta, ktoré znefunkčnené neboli, má napríklad v dlhodobom prenájme aj veľvyslanectvo USA. Poničené neboli zrejme iba preto, že na týchto parkovacích miestach parkovali autá nepretržite celý víkend. Z trestného oznámenia vyplýva, že Hotel Devín je výlučným vlastníkom daných parkovacích miest. "Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť Hotel Devin, a.s. je aj výlučným vlastníkom parkovacích miest nachádzajúcich sa na pozemkoch na spojnici," stojí v trestnom oznámení.

Šokujúci zvrat

Dohady, žeby zatým celým mohlo stáť mesto kvôli svojej parkovacej politike, sa napokon potvrdili. „Pravdou je, že 30. januára 2024 bol na pravidelnej porade primátora prerokovaný aj materiál týkajúci sa nášho prípadu a bolo prijaté rozhodnutie zabrať naše parkovisko. Tento dokument už máme k dispozícii, ale mesto nás určite neinformovalo, že sa rozhodlo pre tento krok“, povedal mediálny zástupca hotel s tým, že s mesto s hotelom nikdy nerokovalo. K zničeniu parkoviska malo dôjsť rýchlo a nečakane, keď v hoteli prebiehali akcie a personál bol vyťažený. „Urobili to rýchlo a nečakane. Za normálnych okolností by hotel určite privolal políciu a s preukázaným listom vlastníctva by danú firmu z pozemku vykázal“,dodal mediálny zástupca.

Mesto má podľa neho v komunikácii zavádzať a klamať. Hotel Devín v tejto veci nepripúšťa žiadne iné interpretácie. Spojnica ulíc Lodná a Riečna nebola zaradená do siete miestnych ciest a vo vzťahu k pozemkom, ktoré sa nachádzajú na spojnici (pozemok 260/3 a pozemok 260/4) nie je na liste vlastníctva zapísané žiadne vecné bremeno tak, ako uvádza mesto. Naopak z listu vlastníctva je jasné, že pozemky patria výlučne hotelu Devín a nie sú zaťažené vecným bremenom. „Treba si uvedomiť, že inak by nám príslušné správne orgány ani nemohli vydať stavebné a kolaudačné rozhodnutia“, povedal mediálny zástupca a dodal, že mesto Bratislava navyše v komunikácii celého prípadu zavádza a nehovorí pravdu.

Hotel preto žiada urýchlenú nápravu. „Pre nás to znamená, že všetky zariadenia, ktoré sme na našom parkovisku mali na základe súhlasu samotného mesta, budú urýchlene vrátené do pôvodného stavu. Rovnako urýchlene musí byť odstránená tabuľa, ktorá vodičom oznamuje, že na našom súkromnom pozemku majú platiť parkovné pre mestský parkovací systém“, povedal mediálny zástupca. Taktiež priznal, že trestné oznámenie na neznámeho páchateľa zvažuje rozšíriť o trestné oznámenie o konkrétne osoby a inštitúcie.

V tejto súvislosti sme oslovili aj hovorcu mesta. Na odpovede stále čakáme.