PRIESKUM pred voľbami priniesol zásadné ohalenie: Dve parlamentné strany výrazne strácajú voličov!

Vyplýva to z druhej časti prieskumu, ktorý Agentúra SCIO zrealizovala so zameraním na voľby do Európskeho parlamentu v dňoch 24. mája - 2. júna 2024 telefonickým prieskumom na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov. „Z porovnania odpovedí koho respondenti volili v jesenných voľbách do NRSR a koho sa chystajú voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu je zrejmé, že najväčší odliv voličov hrozí Slovenskej národnej strane. Až 40 % jej voličov deklarovalo, že sa chystá voliť SMER-SSD, 20 % Hnutie Republika a len 20 % plánuje opäť voliť SNS. To je jeden z dôvodov, prečo táto strana v prieskume výrazne zaostáva pod zvoliteľnou hranicou 5 %,“ uviedla agentúra.

Ako by volili voliči SNS (Zdroj: Agentúra SCIO)

Podobne vážna situácia je aj v Matovičovom hnutí Slovensko, v ktorom síce 42 % voličov plánuje aj v eurovoľbách dať hlas tomuto hnutiu, avšak viac ako polovica voličov plánuje tentoraz voliť Progresívne Slovensko, Slobodu a Solidaritu, resp. Demokratov, čo hnutie Slovensko nateraz tiež zráža pod hranicu zvoliteľnosti.

Ako by volili voliči hnutia SLovensko (Zdroj: Agentúra SCIO)

"Opačnej situácii čelí hnutie Republika, ktoré okrem svojich vlastných voličov z volieb do NRSR, ktorých má najvernejších zo všetkých politických strán, zbiera vo veľkom aj voličov SMERu-SSD, Hlasu-SD a SNS. To jeho preferencie oproti výsledku vo voľbách do NRSR takmer zdvojnásobuje," uviedol analytik agentúry SCIO Martin Klus. Klus ďalej dodáva, že "pokiaľ ide o vernosť voličov, spokojní môžu byť aj v Progresívnom Slovensku. To si vyberá nielen 91 % pôvodných voličov, ale získava aj nových, o. i. tých, ktorí sa na voľbách do NRSR nezúčastnili a teda aj prvovoličov.“