O negatívach fajčenia treba s deťmi hovoriť už v škole na prvom stupni

BRATISLAVA - S fajčením, respektíve užívaním tabakových výrobkov experimentujú aj mladiství. Často si to nespájajú so závislosťou a chorobami. Upozornili na to odborníci z úradov verejného zdravotníctva. V rámci prevencie odporučili dospelým, aby sa s deťmi rozprávali o negatívach fajčenia, ideálne už na prvom stupni základnej školy (ZŠ).

"Podľa skúseností našich odborníkov z úradov verejného zdravotníctva deti začínajú experimentovať s fajčením a užívaním alternatív k fajčeniu najmä vo veku 12 až 15 rokov, niektoré aj skôr. Dospelým preto odporúčame mať prvé rozhovory o negatívach fajčenia a alternatívnych výrobkoch už na prvom stupni základnej školy a s pribúdajúcim vekom dieťaťa tieto rozhovory opakovať a otvorene hovoriť o škodlivých účinkoch," poznamenala hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová.

Odborníci dospelým okrem iného odporučili, aby s deťmi o tabakových výrobkoch hovorili v situáciách, keď majú dosť času. Apelovali na prípravu pred rozhovorom. "Odpovede detí neprerušujte, počúvajte, čo sa vám snažia povedať. Neodsudzujte ich postoje, snažte sa im radšej doplniť chýbajúce informácie. Môžete síce vysloviť svoje prianie, aby nefajčili, no vyhnite sa vyhrážkam a ultimátam," podotkli.

Treba pripomínať zdravotné riziká

Deťom treba podľa nich pripomínať zdravotné riziká fajčenia, ale aj jeho iné nevýhody. "Deti a mládež často vnímajú zdravotné ťažkosti ako veľmi vzdialený problém a škodlivosť fajčenia preto bagatelizujú. Hovorte preto s nimi aj o iných negatívach fajčenia a vapovania - o strate slobodnej vôle či nepríjemných stavoch v dôsledku závislosti od nikotínu, o náročnosti odvykania, chýbajúcich financiách, ktoré by inak mohli využiť na aktivity či predmety, ktoré im prinesú trvácnejšiu radosť. Zdôraznite, že dym poškodzuje zovňajšok," odporučila Mária Marušiaková z poradne na odvykanie od fajčenia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Martine.

Mladí ľudia sú obzvlášť náchylní pocítiť negatívne účinky nikotínu. Môže sa u nich rýchlo rozvinúť duševná a fyzická závislosť. Keďže si fajčenie nespájajú so závislosťou a chorobami, sú ťažko liečiteľnou skupinou. "Mnohí sa domnievajú, že prestanú fajčiť, keď budú chcieť, no zisťujú, že to tak nie je a pri odvykaní potrebujú odbornú pomoc. Vychovávať deti k nefajčeniu je preto významnou prevenciou. Dospelým radíme posilňovať sebavedomie detí a zaujímať sa o trávenie ich voľného času. Dostatočná pohybová aktivita a osobné koníčky pomáhajú odbúravať stres," uzavrela zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na hygienu detí Jana Hamade.