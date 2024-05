Na Európu útočí vysoko nákazlivé ochorenie! Susedné štáty už hlásia nárast prípadov: TAKTO je na tom Slovensko

Osýpky (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Európu opäť sužuje vysoko nákazlivé ochorenie. Osýpky sa opäť začínajú šíriť vo vysokom počte, a to najmä vo Veľkej Británii, no zvýšený počet prípadov už hlási Rakúsko aj Česko. Hlavným dôvodom je pokles zaočkovanosti. Pred nárastom počtu prípadov varuje aj WHO a UNICEF. Situáciu monitoruje aj Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR s tým, že tento rok zatiaľ eviduje iba jeden prípad ochorenia.

Počet prípadov osýpok zaznamenaných v tomto roku čoskoro prekročí celkový počet prípadov zaznamenaných v roku 2023, varovali v utorok WHO a UNICEF. Podľa najnovších dostupných údajov bolo počas prvých troch mesiacov roku 2024 v 45 z 53 krajín európskeho regiónu WHO oficiálne nahlásených 56 634 prípadov osýpok a štyri úmrtia. Počas roka 2023 bolo zo 41 krajín hlásených 61 070 prípadov a 13 úmrtí.

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ako informuje ÚVZ SR, ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam, ktoré sa rýchlo šíri vzdušnou cestou, najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Riziko šírenia a trvalého prenosu osýpok existuje najmä v oblastiach s vnímavou populáciou, t.j. nezaočkovanou populáciou, nedostatočne očkovanou populáciou, či populáciou, ktorá neprekonala osýpky.

Viac ako polovica osôb, ktoré sa v európskom regióne WHO v roku 2023 nakazili osýpkami, bola hospitalizovaná, čo poukazuje na vysokú záťaž pre jednotlivcov, rodiny a systémy zdravotnej starostlivosti. „Aj jeden prípad osýpok by mal byť naliehavou výzvou na konanie,“ poznamenal Dr. Hans Henri P. Kluge, regionálny riaditeľ WHO pre Európu. „Vyzývam všetky krajiny, aby prijali okamžité opatrenia, a to aj tam, kde je celková zaočkovanosť vysoká, s cieľom zaočkovať zraniteľné osoby, odstrániť medzery v imunite a zabrániť tak vírusu, aby sa uchytil v akejkoľvek komunite," dodáva.

Takmer polovica hlásených prípadov v roku 2023 sa vyskytla medzi deťmi mladšími ako päť rokov, čo ukazuje na rastúci počet detí, ktoré vynechali rutinné očkovanie proti osýpkam a iným ochoreniam, ktorým sa dá predísť očkovaním, počas pandémie COVID-19, spolu s pomalým obnovovaním očkovacieho pokrytia v rokoch 2021 a 2022. Spomedzi detí mladších ako päť rokov, ktoré v roku 2023 ochoreli na osýpky, viac ako tri štvrtiny nedostali žiadnu dávku očkovania proti osýpkam. Približne 99 % týchto detí nedostalo dve dávky vakcíny obsahujúcu osýpky, ktorá poskytuje požadovanú ochranu.

Susedné krajiny už hlásia nárast

V Česku už hygienici hlásia zvýšený výskyt, pričom v južných Čechách zaznamenali tento rok trinásť prípadov, informujú Novinky.cz. Situáciu v Juhočeskom kraji odštartovala jedna osoba, od ktorej sa nakazilo ďalších 11 ľudí. V priemere môže jeden človek nakaziť asi pätnásť ďalších. Celkovo ich český Štátny zdravotný ústav za tento rok v krajine eviduje zatiaľ dvadsaťsedem.

Hoci zatiaľ situácia nie je taká dramatická ako v roku 2019, kedy boli hlásené stovky prípadov, obavy z rýchleho šírenia zvyšuje vývoj v okolitých štátoch. Vysoké počty nakazených – najmä detí – hlásia napríklad Nemecko, Rakúsko, ale aj Veľká Británia. V Londýne bolo od začiatku roka nahlásených 400 prípadov, najviac v celej krajine. Hlavným dôvodom masívneho šírenia je nízka zaočkovanosť.

Aká je situácia na Slovensku?

"Na Slovensku sme v tomto roku zaznamenali jeden laboratórne potvrdený prípad osýpok u nezaočkovaného dieťaťa v okrese Považská Bystrica. Za rok 2023 evidujeme 6 potvrdených prípadov osýpok," povedal pre Topky.sk Ivan Bakoss zo Sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR. Posledná epidémia osýpok bola na východe Slovenska v roku 2019, kedy za celý rok bolo hlásených 318 prípadov osýpok.

Graf k 19. 2. 2024

Osýpky oslabujú imunitný systém a tak zvyšujú riziko vzniku komplikácií akú sú napr. zápal pľúc, encefalitída, slepota, hnačka. "Približne 30 % hlásených prípadov osýpok má jednu alebo viac komplikácií," približuje Bakoss s tým, že komplikácie osýpok sa najčastejšie vyskytujú u malých detí, tehotných žien a podvyživených alebo imunodeficientných detí. Najčastejšou komplikáciou je zápal pľúc, ktorý môže byť spôsobený samotným vírusom osýpok (Hechtova obrovská pneumónia) alebo sekundárnou bakteriálnou infekciou. Podľa odbornej literatúry až jedno dieťa z 20 detí chorých na osýpky dostane zápal pľúc, ktorý je najčastejšou príčinou úmrtia na osýpky u malých detí.

V roku 2023 výrazne vzrástol počet ochorení na osýpky na celom svete. V rámci EÚ bolo najviac ochorení zaznamenaných v Rakúsku a Rumunsku, ktoré majú zároveň najnižšiu mieru zaočkovanosti proti tomuto ochoreniu. Vzhľadom na pohyb osôb medzi krajinami a pokles zaočkovanosti v Slovenskej republike na celoslovenskej, krajskej či okresnej úrovni pod 95 % (pokles kolektívnej imunity), nie je možné vylúčiť ďalšie zavlečenie osýpok a ich šírenie u nezaočkovaných osôb na našom území.

ÚVZ SR situáciu monitoruje, očakáva viac prípadov

ÚVZ SR kontinuálne monitoruje situáciu v súvislosti s výskytom osýpok aj mimo SR prostredníctvom Európskeho systému rýchleho varovania (EWRS). "Vzhľadom na pokles zaočkovanosti druhou dávkou (< 95 % vo väčšine krajín EÚ/EHP) sa očakáva viac prípadov osýpok. Je preto nutné zamerať sa na doočkovanie detí, ktoré majú byť vzhľadom na svoj vek zaočkované, a udržanie vysokej miery zaočkovanosti (>95 % druhou dávkou), udržanie surveillance so zameraním sa na včasné zistenie, diagnostiku, reakciu a kontrolu ohnísk s prijatím efektívnych protiepidemických opatrení," hovorí epidemiológ.

Dodáva, že jee tiež dôležité, aby lekári v rámci diferenciálnej diagnostiky pri pozitívnych klinických príznakoch (exantémové ochorenia s horúčkou) a pri pozitívnej epidemiologickej anamnéze mysleli aj na toto ochorenie. Proti osýpkam sa na Slovensku očkuje kombinovanou trivalentnou očkovacou látkou spoločne s očkovaním proti ružienke a mumpsu. Prvá dávka sa podáva najskôr v prvý deň 15. mesiaca života a najneskôr v 18. mesiaci života dieťaťa. Očkovanie druhou dávkou očkovacej látky sa vykonáva v 5. roku života.

