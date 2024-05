ROZHOVOR Kandidátka do Európskeho parlamentu za Hlas – SD L. Pinke: EÚ väčšinu rieši veci, ktoré sú do dobrého počasia

Loretta Pinke (Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

BRATISLAVA – Na Slovensku chce presadiť viac európskych inštitúcií. Mladí vysokoškoláci by sa v nich zamestnali a zamedzilo by sa tak ich odchodu do zahraničia. Aj toto je jedna z možností zastavenia odlivu mladých mozgov za hranice. Na pultoch slovenských obchodov by privítala viac slovenských kvalitných produktov. Precestovala takmer celý svet. Je presvedčená, že Slovensko a Slováci by sa v EÚ nemali podceňovať. Rozprávali sme s mladou, ambicióznou kandidátkou do EP za Hlas – SD Lorettou Pinke (27). Študovala v zahraničí a okrem slovenčiny rozpráva ďalšími piatimi jazykmi.

Loretta Pinke. Trošku netypické meno pre Slovenku, nie?

Súhlasím. Je to netypické meno. Krstné meno je talianskeho pôvodu a nemecké mám priezvisko, ale som polovičná Maďarka žijúca na Slovensku.

Máte talianske meno, nemecké priezvisko, ste polovičná Maďarka žijúca na Slovensku a kandidujete do Európskeho parlamentu. Akými jazykmi rozprávate?

Rozprávam nemecky, francúzsky, rusky, maďarsky a samozrejme aj anglicky. (vo videorozhovore sa Loretta Pinke prihovára v spomenutých jazykoch)

Máte 27 rokov. Pracujete ako hovorkyňa podpredsedu vlády a ste zároveň aj spoluzakladateľka strany Hlas – SD. Do politiky ste vstúpili pomerne mladá. Prečo ste si vybrali práve Hlas – SD?

Od detstva som vyrastala v rodine, ktorá sledovala politické dianie doma a vo svete. Bolo to teda veľmi prirodzené. Študovala som doma a aj v zahraničí, kde som sa naučila jazyky. Po návrate na Slovensko som mala pocit, že skúsenosti a znalosti, ktoré som získala, chcem vrátiť Slovensku. V tom čase sa zakladala strana Hlas – SD a vnímala som to ako príležitosť stať sa súčasťou politiky, ktorá bude prispievať k pozitívnym zmenám.

Mnoho mladých ľudí sa v dnešnej dobe hlási skôr k liberálom, progresívcom. Vy ste sociálna demokratka?

Áno. Rovnosť príležitostí je veľmi dôležitá.

Mali by sa mladí ľudia viac angažovať v politike?

Mladí ľudia určite patria do politiky a rozhodne sa majú angažovať. Osobne si myslím, že čím skôr sa začnú, tým skôr budú vidieť aj pozitívne zmeny v spoločnosti. Práve táto skupina ľudí vie najviac reprezentovať a hlásať svoje potreby, záujmy a robiť politické rozhodnutia, ktoré im v dnešnej dobe chýbajú. Rovnako môžu obohatiť politický diskurz.

Kandidujete do Európskeho parlamentu. Hovoríte, že Slováci a celé Slovensko sa veľmi podceňujeme. Liberáli nám vraj podsúvajú, ako ťažíme z EÚ, no opak je pravdou. V čom vidíte problém v EÚ resp. vidíte nejaké rezervy vo fungovaní EÚ? Ako ste mysleli toto tvrdenie na videu, ktoré máte na sociálnych sieťach?

EÚ je skvelý mierový projekt. Má projekty, ktoré fungujú veľmi dobre. A potom sú také, ktoré fungujú menej dobre. Treba sa zamerať práve na tie a je potrebné ich vylepšiť. EÚ väčšinu rieši veci, ktoré sú do dobrého počasia.

O akých témach hovoríte?

O záchodoch pre tretie pohlavie, neodnímateľné vrchnáky z PET fliaš, pritom sú tu dôležité témy ako green deal, migrácia, mier na Ukrajine.

Ako EÚ ťaží zo Slovenska?

EÚ aj v rámci green dealu sa snaží nastaviť a prejsť k uhlíkovo neutrálnemu fungovaniu. Tu si treba uvedomiť, že sú témy, ktoré nemôžeme okamžité odstrihnúť, aby sme vyhoveli očakávaniam EÚ. Musíme sa pozrieť aj na to, čo je dobré pre slovenský priemysel. Naša krajina je postavená na automobilovom priemysle. Keď prejdeme na výrobu len elektrických automobilov, tak si strieľame do vlastných nôh. Súhlasím s tým, že green deal treba robiť, ale musíme všetko robiť racionálne. Musíme sa pozerať na naše slovenské záujmy, aby naša ekonomika fungovala ďalej. Skvelým príkladom sú napríklad USA, ktoré uvalili na dovoz elektrických áut z Číny clo z 25 na 100 percent.

V EP sa chcete venovať mnohým témam. Tvrdíte, že väčšina pracovných miest na Slovensku je určená pre ľudí s ukončeným stredoškolským vzdelaním. A budete sa usilovať o vytvorenie nových pracovných miest pre vysokoškolákov. Ako? Myslíte si, že vzdelaní ľudia odchádzajú zo Slovenska, lebo u nás nie sú pracovné miesta?

Na Slovensku tisíce ľudí ukončí vysoké školy, no bohužiaľ podmienky nie sú dostatočné na to, aby sa vedeli na Slovensku zamestnať. Problém je aj to, že pracovné miesta sú väčšinou vytvorené pre stredoškolákov. Potrebujeme priniesť na Slovensko príležitosti, aby nemuseli odchádzať do zahraničia. A teda vytvárať príležitosti aj pracovného charakteru.

Skúste byť konkrétnejšia.

Veľmi oceňujem napríklad súčasné snahy vo vláde, že vytvárajú vývojové centrá. Oblasť vedy a výskumu je priestor, kde má Slovensko obrovský potenciál. Tieto miesta by poskytovali príležitosť a priestor pre vzdelaných ľudí. Vedela by som si rovnako predstaviť priniesť na Slovensko európske inštitúcie či agentúry. Práve tie zamestnajú veľmi veľa vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Aj týmto by sme prispeli k zvýšeniu úrovne Slovenskej republiky.

Toto je váš recept na odliv vzdelaných zo Slovenska?

Je to jedna z možností, ako sa tomu dá zamedziť. Osobne si myslím, že nikto nechce odísť do zahraničia. Môžeme sa inšpirovať tým, ako sa žije v zahraničí, čo tam dobre funguje. Mali by sme to chcieť priniesť na Slovensko, aby sa nám a budúcim generáciám lepšie žilo.

Máte aj predstavu, o akú európsku inštitúciu by malo ísť, ktorú by ste chceli pritiahnuť na Slovensko? Na Slovensku máme predsa ELA - Európsky orgán práce. Bol to obrovský lobbing medzi krajinami, aby bola na Slovensku. Akú inštitúciu by ste chceli ešte na Slovensko priniesť?

Je veľa európskych inštitúcií a agentúr, ktoré zamestnávajú tisíce ľudí. Ponúkajú pracovné príležitosti v lukratívnom prostredí pre mladých ľudí, pre ľudí s vysokoškolským vzdelaním. Treba sa však o ne pobiť, ten lobbing je veľký.

V jednom zo svojich príspevkov na sociálnych sieťach hovoríte, že až 800 kamiónov denne príde na Slovensko s tovarom. A tie idú do našich obchodných reťazcov, kde chýbajú slovenské potraviny. Sama tvrdíte, že je to pre voľný pohyb osôb a tovaru v rámci EÚ. Na tom je predsa postavená EÚ. Vnímate to ako problém?

Voľný pohyb pre ľudí, tovary a služby vnímam určite pozitívne. Sama som využila možnosť študovať v zahraničí a cestovať. Vo videu som sa snažila poukázať na to, že treba chrániť slovenských výrobcov a zvýšiť podiel domácich produktov v našich obchodoch. A to prostredníctvom legislatívnych úprav, aby sme mali v obchodoch väčší podiel slovenských potravín na výber. Vnímam veľmi pozitívne aj snahy súčasnej vlády zvýšiť podiel domácich produktoch na regáloch obchodných reťazcov.

