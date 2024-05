Mimoriadna tragédia! Náraz do stromu neprežili traja mladí ľudia: FOTO, z ktorých behá mráz po chrbte

Náraz do stromu neprežili tri osoby (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

GALANTA - Mimoriadne tragická nehoda sa stala včera večer pri obci Veľká Mača v okrese Galanta. Len 20-ročný vodič nezvládol riadenie a narazil do stromu. Pri nehode zahynul dvaja muži a jedno dievča.

Policajti boli včera večer privolaní k obzvlášť vážnej nehode. "K mimoriadne tragickej dopravnej nehode, pri ktorej vyhasli 3 mladé životy a jedna osoba sa ťažko zranila, došlo pri obci Veľká Mača, v okrese Galanta," poznamenali trnavskí policajti.

Podľa doteraz zistených informácií mal len 20-ročný vodič vozidla značky Hyundai prejsť, z doposiaľ presne nezistených príčin, mimo cestu a naraziť do stromu. "V aute sa v čase nárazu nachádzali aj traja rovesníci vo veku 21, 18 rokov, z toho dve dievčatá. Nehodu prežila iba 21 ročná dievčina, ktorú záchranári transportovali s ťažkými zraneniami do nemocnice. Ostatní, žiaľ zraneniam spolu s vodičom, podľahli," dodala polícia.

Miesto nehody bolo uzavreté a krátko na to zasahovali pri udalosti aj všetky záchranné zložky. Vzhľadom na závažnosť nehody si prípad prevzal galantský vyšetrovateľ, ktorí vo veci začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a ublíženie na zdraví s následkom ťažkej ujmy na zdraví.

"Apelujeme na mladých vodičov, ktorí nemajú ešte dostatočné skúsenosti za volantom, aby nepodceňovali situáciu za volantom a zbytočne neriskovali. Vodič je vždy plne zodpovedný za všetky osoby, a hoci sa iní zabávajú, vodič je ten, kto musí mať situáciu stále pod kontrolou. Myslime na to, vždy keď si sadáme za volant auta," dodala trnavská polícia.

Informáciu potvrdilo aj Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. "Operačné stredisko ZZS SR krátko po polnoci vyslalo k dopravnej nehode auta, ktoré narazilo do stromu vo Veľkej Mači (okr. Galanta), dve ambulancie RZP a jednu RLP. Na mieste boli 4 účastníci nehody. Traja, 20r. a 21r. muži a 18r. žena, utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom. Štvrtú, 22r. ženu pri vedomí s fraktúrou stehennej kosti a úrazom hrudníka, transportovali záchranári do nemocnice v Galante," poznamenali na sociálnej sieti.