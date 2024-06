Štát by mal na nepredvídateľné situácie reagovať upokojujúcim spôsobom, uviedol Foltýn

Pieta pred FF UK v Prahe skončila, budova sa otvorí vo februári (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

PRAHA - Ak v štáte dôjde k nejakej nepredvídateľnej situácii, akou bol útok "šialeného strelca" na Filozofickej fakulte v Prahe alebo v prípade Slovenska atentát na predsedu vlády, je to niečo, čo je v našom kultúrnom okruhu nepredstaviteľné. Štát na to, samozrejme, musí reagovať, ale mal by reagovať upokojujúcim spôsobom. V rozhovore so spravodajkyňou povedal Otakar Foltýn, ktorý sa pred niekoľkými dňami stal českým vládnym koordinátorom pre strategickú komunikáciu štátu.

"Ak chcete byť zodpovedným štátnikom, máte tlmiť vášne a určite to nemáte zneužívať na to, aby ste vybičovali spoločenskú mienku k nejakému obmedzeniu slobodnej politickej súťaže a podobne," povedal český vojenský dôstojník. V krízových chvíľach je podľa neho žiaduca férová komunikácia a naopak celkom nevhodné je vyvolávať vášne, ktoré by v konečnom dôsledku viedli prinajmenšom k radikalizácii spoločnosti.

archívne video

Po rokovaní Bezpečnostnej rady SR (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Obe krízové situácie boli podľa Foltýna natoľko zásadné a predovšetkým potenciálne zneužiteľné, že by ich komunikácia spadala do jeho agendy. Synchronizačná úloha koordinátora strategickej komunikácie je v takýchto prípadoch podľa neho veľmi dôležitá. "Musí to komunikovať štát ako taký. Základom je dôvera ľudí v štát a tá nemôže byť založená na tom, že si ľudia budú myslieť, že ich ochráni pred všetkým," podotkol. To, že niekto začne na niekoho strieľať, sa podľa neho často nedá vopred odhaliť. Dá sa však ukázať rýchla reakcia policajných zložiek a úprimná a pravdivá komunikácia.

Úlohou koordinátora strategickej komunikácie by v tomto prípade podľa Foltýna bolo sformulovať základné posolstvo a ponúknuť ho ostatným činiteľom, ktorí by ho potom mali sami komunikovať prostredníctvom svojich kanálov. V prípade hlavy štátu môže koordinátor len požiadať o jej súčinnosť, keďže Úrad vlády, pod ktorým koordinátor pracuje, prezidentovi nevelí. Ako príklad dobrej strategickej komunikácie štátu označil Foltýn Fínsko. "Tam sa odporúčanie koordinačného centra zvyčajne rešpektuje a nemusíte to nariaďovať," podotkol.

Česká vláda koncom mája rozhodla o vytvorení funkcie vládneho koordinátora strategickej komunikácie štátu. Chce tak predchádzať nepriateľským vplyvovým operáciám, ktoré smerujú k destabilizácii štátu.