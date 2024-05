Hlas-SD už má náhradu za Pellegriniho: TOTO má byť nový šéf strany! Vybrali aj predsedu parlamentu

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

archívne video

Peter Pellegrini už nie je poslancom ani predsedom NRSR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Nový predseda strany Hlas-SD bude oficiálne volený delegátmi na sneme, ktorý sa koná 1. júna v Košiciach. Strana na tento post odporučí ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Rozhodnutie padlo na dnešnom zasadnutí predsedníctva. Šutaj Eštok je momentálne generálnym manažérom strany.

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Predsedníctvo strany HLAS – sociálna demokracia dnes na návrh predsedu strany Petra Pellegriniho jednomyseľne odporučilo snemu zvoliť za nového predsedu súčasného generálneho manažéra strany Matúša Šutaja Eštoka. Zároveň navrhne doplniť vedenie strany o piateho podpredsedu, za ktorého odporučilo člena predsedníctva HLASu a ministra školstva Tomáša Druckera," uviedla hovorkyňa strany Karolína Ducká.

"Predsedníctvo HLASu zároveň potvrdilo, že na základe výsledkov parlamentných volieb a z nich vyplývajúcej koaličnej zmluvy nesie strana zodpovednosť za obsadenie funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Na tento post predsedníctvo jednomyseľne podporuje podpredsedu HLASu a ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho," dodala.

Na začiatku bolo mien viac

Predsedom Hlasu-SD bol od jeho vzniku zakladateľ strany Peter Pellegrini. Po zvolení do funkcie prezidenta Pellegrini avizoval, že vo funkcii skončí a stranu povedie len do snemu. Ten sa koná ešte pred inauguráciou novej hlavy štátu. Pellegrini si zároveň pozastaví aj členstvo v strane. „Žiaden zákon nebráni členstvu prezidenta republiky v politickej strane, politická tradícia v Slovenskej republike však vyžaduje, aby svoju nadstraníckosť hlava štátu deklarovala odpútaním sa od dovtedajších straníckych záväzkov. Preto sa v súlade so svojím sľubom vzdám na sneme HLASu funkcie predsedu strany. Predsedníctvu som dnes predložil môj návrh, aby snemu odporučilo zvoliť za nového predsedu HLASu doterajšieho generálneho manažéra strany a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. V týchto ťažkých časoch strana potrebuje energiu a odhodlanie, ktorý Matúš pre mnohých zosobňuje. Zároveň som však presvedčený, že HLAS je predovšetkým skvelým tímom – tímom odborníkov i priateľov so spoločnou víziou modernej sociálnej demokracie, ktorej hlavným cieľom je pracovať pre ľudí. Som si istý, že ako takýto tím bude HLAS pôsobiť aj po mojom odchode a nový predseda spolu s podpredsedami budú úzko spolupracovať na pozitívnej politickej vízii pre Slovensko s konkrétnymi výsledkami,“ uviedol Pellegrini.

V súvislosti s novým predsedom Hlasu-SD sa skloňovalo viacero mien. Medzi horúcich kandidátov patrila ministerka hospodárstva Denisa Saková, minister práce Erik Tomáš a istý čas sa spomínalo aj meno ministra investícií Richarda Rašiho. Každý zo spomínaných stál pri zrode Hlasu-SD.