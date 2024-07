Škandál v Česku: Narodeninová oslava sa zvrtla, oslávenkyňa pridala do cesta konope, všetci skončili v nemocnici!

Češka pohostila svojich hostí koláčom, do ktorého primiešala konope (Zdroj: Gettyimages)

JESENÍK – Česká rodinná narodeninová oslava zrejme nedopadla podľa predstáv. Hostiteľka sa rozhodla primiešať do cesta konope, údajne aby hosťom zlepšila náladu. Tí ale skončili v nemocnici.

Štyria ľudia skončili v jesenickej nemocnici po konzumácii koláčikov so sušeným konope, ktoré do cesta primiešala 34-ročná žena. Koláčikmi pohostila priateľov na narodeninovej oslave, namiesto plánovanej veselej nálady sa však hosťom urobilo nevoľno. Ženu kriminalisti obvinili z nedovolenej výroby a iného nakladania s omamnými a psychotropnými látkami a s jedmi, oznámila dnes ČTK hovorkyňa polície Ivana Skoupilová.

Tvorcovia najočakávanejšieho slovenského filmu roka predstavujú trailer: TOTO JE MIKI (Zdroj: Cinem Art SK)

"Podľa zistených informácií si mala podozrivá zaobstarať niekoľko gramov sušeného konope, primiešať ho do cesta a následne z neho napiecť niekoľko kusov koláčikov. Tieto koláčiky so sebou potom vzala na chatu, kde ich ponúkla ďalším trom osobám, s ktorými tu chcela osláviť narodeniny," uviedla policajná hovorkyňa. "Čoskoro však zistila, že to nebol dobrý nápad, keďže sa za nejaký čas po konzumácii takto 'vylepšených' koláčikov všetkým urobilo nevoľno," doplnila hovorkyňa.

Prečítajte si tiež Nebezpečné kanabinoidy z automatov: Deti skončili na psychiatrii

Všetci hostia vrátane kuchárky skončili nakoniec so zdravotnými ťažkosťami v jesenickej nemocnici. Žene teraz hrozí jeden až päť rokov väzenia alebo peňažný trest, dodala hovorkyňa.