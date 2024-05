Výpoveď Juraja Cintulu: Detaily atentátu na premiéra! Pre Fica mal pripravené dva zásobníky a knihu s venovaním

(Zdroj: Profimedia, FB)

Špecializovaný trestný súd v Pezinku v sobotu 18.5. 2024 rozhodol o väzobnom stíhaní Juraja Cintulu, ktorý po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej postrelil Roberta Fica. Z anonymizovaného rozhodnutia súdu vyplýva, že sa na celú vec pripravoval už pred tým.

„Uvedenú pištoľ si k streľbe pripravil už doma predtým, to znamená, že do zbrane vložil zásobník s nábojmi, obtiahol zbraň pričom kohútik zbrane nechal v zadnej polohe. Ďalej uviedol, keď vytiahol zbraň, tak túto namieril na xxxxxxx, konkrétne na spodnú časť jeho trupu a asi 3 x vystrelil. Keď strieľal tak xxxxxxx vtedy podával niekomu z davu ruku a bol k nemu natočený pravou stranou, “ stojí v uznesení.

Juraj Cintula mal pre premiéra knihu

Atentátnik mal pre premiéra dokonca pripravenú knihu. "Dodal, že xxxxxxx chcel venovať knihu s názvom „Posolstvo obete“, ktorú mal spolu s pištoľou v ľadvinke, pričom samotné venovanie napísal dnes (15.05.2024) ráno bez dátumu, lebo nevedel, ako sa vyvinie situácia. Dodal, že nikto iný nevedel o tom, čo plánuje, predsa do toho nebude nikoho zaťahovať," uviedol podľa uznesenia Juraj Cintula.

Podľa neho nikdy nemal úmysel premiéra zavraždiť. "Uviedol, že právnu kvalifikáciu skutku namieta, nakoľko nikdy nemal úmysel zavraždiť poškodeného, čo aj uviedol vo svojom výsluchu dňa 15.05.2024 pred vznesením obvinenia," skonštatoval. Okrem toho tiež dodal, že "to, čo mal v úmysle už dokonal. Uvedomuje si, že konal úplne neprípustne, nemal ublížiť poškodenému. Mal mu radšej odovzdať knihu, ktorú mal pre neho prichystanú. Úprimne ľutuje svoje konanie, ale opakuje, že strieľať vie a mieril tak, aby určite neohrozil život poškodeného. Taktiež dával veľký pozor, aby ani náhodou neohrozil žiadneho človeka v dave, ani ochranku. Ospravedlňuje sa za svoje konanie poškodenému, čo je pripravený mu povedať aj osobne v rámci konania, ak na to bude mať možnosť, a ak nie určite sa mu ospravedlní písomne. Ďalej využil svoje právo nevypovedať," vyplýva z anonymizovaného uznesenia súdu.

Mal pripravené dva zásobníky

Prokuratúra na súde uviedla, že Juraj Cintula mal mať pripravené dva zásobníky. Podľa nej ide o bezprecedentný čin, na ktorý sa obvinený pripravoval a plánoval ho. „Mal pripravené dva zásobníky s nábojmi, pričom konal s jasným úmyslom spôsobiť poškodenému vážne zranenia ohrozujúce jeho život, poukazujúc na skutočnosť, že poškodený mal zasiahnutú najmä oblasť trupu, kde sa nachádzajú životne dôležité orgány, pričom tak konal z pomsty z dôvodu nestotožnenia sa s vládnou politikou,“ uviedla prokurátorka.

Podľa sudcu je právna kvalifikácia správna a je dôvod na obavy, žeby po jeho prepustení mohol skutok zopakovať. "Stotožňujem s názorom prokurátorky GP SR a konštatujem, že sú splnené formálne podmienky pre rozhodnutie o väzbe obvineného xxxxxxx. Na podklade doposiaľ zadovážených dôkazov vyplýva, že skutok, pre ktoré bolo začaté trestné stíhanie bol spáchaný, ma znaky trestného činu a existuje vysoká miera podozrenia, že tento skutok spáchal obvinený. Poukazujem pritom na výpovede svedkov, ktorí boli v rámci prípravného konania vypočutí," vyplýva z anonymizovaného rozhodnutia súdu.

Podľa jednej zo svedkýň sa mal atentátnik vyjadrovať nevraživo a nenávistne. "Svedkyňa uviedla, že xxxxxxx vlastnil zbraň, a to pištoľ ČZ 9 mm, ktorú si brával na chatu do xxxxxxx, kde strieľal do stromu. Keď povedala xxxxxxx niečo čo sa mu nepáčilo, tak by ju aj „zabil“. Prejavovalo sa to tak, že zvyšoval hlas a vyhrážal sa jej, že ju zabije," stojí v anonymizovanom rozhodnutí súdu.

"xxxxxx sa na adresu xxxxxx vyjadroval nepriateľsky a nevraživo. Vadilo mu ako sa správa k Rusku a Maďarsku, konkrétne k xxxxxx, že mal s nimi dobrý vzťah, nepáčilo sa mu, že xxxxxxx sa vyjadroval negatívne k Európskej únii," uviedla ďalšie svedkyňa podľa anonymizovaného rozhodnutia súdu.