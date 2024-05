Nad Európou zúri KATINKA: V Česku padali krúpy o veľkosti 4 cm, POZOR búrlivé počasie neobíde ani Slovensko!

V Česku východne od Prahy padali krúpy o veľkosti 4 cm, blesky nad Európou sú mimoriadne silné (Zdroj: ČHMÚ, blesky.bourky.cz)

Do našej oblasti sa postupne dostáva teplejší vzduch z juhu, ktorý prináša vyššie teploty, no zároveň sa nad Európou stále nachádza oblasť nižšieho tlaku vzduchu, ktorá sa zrejme ešte nejaký ten deň zdrží. Podľa odborníkov by tlaková níž KATINKA mohla ovplyvňovať počasie až do začiatku júna, informuje imeteo.sk.

Je ideálna na vytvorenie kopovitej oblačnosti a následnej búrkovej činnosti. Nad Európou sa v týchto dňoch objavilo už viac ako štvrť milióna bleskov, ktoré zaznamenali od Atlantického oceána až po Rusko. V Českej republike sa dokonca objavila supercela, ktorá priniesla krúpy o veľkosti 4 cm a mimoriadne silný vietor. Najkritickejšia situácia bola východne od Prahy a krúpy poškodili aj niekoľko áut. Na severe Poľska zase vyčíňal tzv. landspout, teda druh tornáda a najviac utrpela budúca úroda čerešní. V Nemecku a Taliansku bojovali so záplavami.

❗️Pozor na intenzivní bouřku na Nymbursku s postupem na Hradec Králové. V Nymburku zaznamenány i kroupy kolem 4 cm. Budeme rádi za zprávy z terénu. pic.twitter.com/wcpbw7EPEK — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) May 19, 2024

Búrkové mračná môžu svojou aktivitou aj naďalej prekvapiť, pretože podľa predpovedí môžu byť mimoriadne explozívne a objaviť sa doslova z minúty na minútu. Práve teploty vzduchu, ktoré na niektorých miestach na Slovensku môžu v týchto dňoch dosiahnuť aj +25 stupňov Celzia tvoria ideálne podmienky na lokálne mimoriadne silné búrky. Najviac búrok by malo byť popoludní a podvečer na viacerých miestach. Niektoré by dokonca mohli prerásť aj do multiciel, prípadne superciel a priniesť okrem prívalových zrážok aj mimoriadne silný vietor.