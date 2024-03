Britský veľvyslanec sa obul do Fica: Vo VIDEU ho kritizuje za jeho vyjadrenia, neskrýva prekvapenie!

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anje, X/UK in Slovakia)

ZÁPAD NECHCE MIER NA UKRAJINE?



Ako je to s mierovými rokovaniami a kto o ne má, a nemá záujem? Akú rolu v tomto hrá “Západ”, Spojené kráľovstvo a Slovensko?



Vypočujte si špeciálnu správu od britského veľvyslanca, Nigela Bakera 🇬🇧 (1/2) pic.twitter.com/n5p2dDD9Gg — UK in Slovakia (@UKinSlovakia) March 1, 2024

Slovensko odmieta poskytovať Ukrajine vojenskú pomoc. Slovenský premiér Robert Fico pri stretnutí premiérov visegrádskej skupiny v Prahe tento týždeň napríklad označil za "militantný" pondelkový summit v Paríži o pomoci Ukrajine. "Nepočul som tam jediné slovo o mieri a mierových rokovaniach," povedal.

archívne video

Robert Fico reaguje na stretnutie Juraja Blanára s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Veľvyslanec Baker vo videu zverejnenom na sieti X povedal, že ho v posledných dňoch prekvapili vyjadrenia o tom, že Západ nepodporuje mier na Ukrajine. Pripomenul tiež, že Slovensko je súčasťou Západu, vrátane NATO a EÚ.

"Tvrdiť, že my alebo Západ nemáme záujem na mieru, je nesprávne. Je to nepravdivé. Prosto a jednoducho. Povedzme si celkom jasne, že mier je možné dosiahnuť veľmi ľahko, ak sa Rusko stiahne za medzinárodne uznávané hranice Ukrajiny. Táto podmienka nie je a nemala by byť kontroverzná. Pán premiér Fico jasne povedal, že Slovensko tieto hranice uznáva," pripomenul Baker.

Diplomat sa vyslovil za spravodlivý a udržateľný mier

Ukrajina by podľa neho nemala byť tlačená na rokovania o prímerí, pretože to by vojnu len zmrazilo a odmenilo ruskú agresiu. Pripomenul tiež, že samotná Ukrajina zvolala širokú skupinu krajín, aby s nimi na poslednom ekonomickom fóre v Davose prediskutovala dôležitosť spravodlivého a udržateľného mieru založeného na Charte OSN. Veľvyslanec pripomenul, že aj Fico pred niekoľkými týždňami mierový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podporil. "Je to Rusko, kto neprejavil záujem o mier," zdôraznil Baker.