Fico sa ohradil voči prezidentke aj britskému veľvyslancovi: Vraj je šokovaný, prešiel do protiútoku

Podľa prezidentky nás stretnutie ministrov zahraničných vecí SR a Ruskej federácie neposunulo bližšie k mieru na Ukrajine, na ktorú Rusko nelegálne a neoprávnene vtrhlo. Podľa prezidentky SR najrýchlejšia cesta k mieru vedie cez ruského prezidenta Vladimira Putina, keď svojim jednotkám nariadi odísť z Ukrajiny, "nie tým, že mu dávame nádej na víťazstvo a akceptáciu".

S tým však nesúhlasí premiér Robert Fico. „Politická malosť prezidentky vytŕča na konci jej mandátu ako Čomolungma. J. Blanár na rozdiel od nej vykonáva suverénnu slovenskú zahraničnú politiku. Mám na pani prezidentku jednoduchú otázku,“ reagoval.

„Po tom, čo ste odobrili darovanie funkčného systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine a nepovedali ste ani slovo proti stiahnutiu dočasne umiestnených Patriotov, pôjdete do Talianska presviedčať vládu, aby nám tu nechala zapožičaný taliansky systém PVO, ktorý ide stiahnuť? Ste hlavná veliteľka Ozbrojených síl SR a vďaka Vašej servilnosti k cudzím záujmom máte leví podiel na zdecimovaní našej armády. Kto bude, pani prezidentka, a ako chrániť naše atómové elektrárne a iné strategické ciele? Vám to je úplne jedno, hlavne, že Vás na Západe majú radi,“ dodal.

Rovnako tak sa bleskovo vyjadril ku kritike zo strany britského veľvyslanca v Bratislave Nigela Bakera. Baker totiž vo videu na sociálnej sieti ostro kritizoval postoj Bratislavy k ruskej vojne proti Ukrajine. Nepriamo sa ohradil predovšetkým proti vyjadreniam premiéra Roberta Fica. Prekvapili ho vraj vyjadrenia o tom, že Západ nepodporuje mier na Ukrajine. "Tvrdiť, že my alebo Západ nemáme záujem na mieru, je nesprávne. Je to nepravdivé. Prosto a jednoducho. Povedzme si celkom jasne, že mier je možné dosiahnuť veľmi ľahko, ak sa Rusko stiahne za medzinárodne uznávané hranice Ukrajiny. Táto podmienka nie je a nemala by byť kontroverzná. Pán premiér Fico jasne povedal, že Slovensko tieto hranice uznáva,“ povedal Baker.

Premiér tvrdí, že ho takéto slová na adresu politiky slovenskej vlády šokovali. „Predstavte si, že by v Londýne vystúpil náš veľvyslanec a bral by si do úst britskú vládnu politiku a britského premiéra. Čudujem sa veľvyslancovi, že je prekvapený mojimi stanoviskami, že Západ nepodporuje mier na Ukrajine,“ uviedol.

„Možno by bolo lepšie, keby občanom SR vysvetlil, akú úlohu zohral bývalý britský premiér B. Johnson, keď krátko po začatí vojny na Ukrajine pôsobil na ukrajinské politické vedenie, aby nepodpísalo mierovú zmluvu s Ruskom, ktorá garantovala Ukrajine EÚ perspektívu a vojenskú neutralitu. Alebo keby si vypýtal súhlas od svojho ministra zahraničných vecí D. Camerona a zverejnil jeho militantné vystúpenie na samite v Paríži v pondelok,“ napísal slovenský premiér.

Podľa neho sú toto minimálne dva dôvody, prečo by Bakera nemalo prekvapovať, že nie je presvedčený o úprimnosti Západu dosiahnuť na Ukrajine mier. „A znovu zopakujem, že stratégia Západu využiť vojnu na Ukrajine na ekonomické, vojenské a politické oslabenie Ruska nefunguje,“ dodal Fico.