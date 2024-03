Koho v druhom kole zvolia voliči neúspešných kandidátov? Hlasy, ktoré môžu zamiešať karty odhalil prieskum

(Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Napriek tomu, že na post hlavy štátu v tomto volebnom období kandiduje 11 mužov, do druhého kola prezidentských volieb, ktoré definitívne rozhodne o tom, kto bude Slovensko reprezentovať môžu poputovať len dvaja. Ako sa rozhodnú voliči tých, ktorí v prvom kole neuspejú? Väčšinu hlasov neúspešných kandidátov by obdržal dobre známy kandidát, naznačil prieskum agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na Hrane.

archívne video

Ivan Korčok podáva podnet pre porušenie pravidiel kampane (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Pokiaľ by Štefan Harabin neuspel v prvom kole, jeho voliči by sa v druhom kole rozhodli takto. Až 64% jeho voličov by preplávalo do tábora Petra Pellegriniho, Korčokovi by hlas odovzdali len 3%. V prípade jeho neúspechu by sa k druhému kolu nedostavilo 18% voličov a 12% z jeho priaznivcov nad týmto scenárom ešte nepremýšľalo.

(Zdroj: Agentúra AKO pre TV JOJ Na Hrane)

Voliči Igora Matoviča by svoje hlasy odovzdali prevažne Ivankovi Korčovkovi (54%), zhruba tretina jeho voličov by však v druhom kole volila Petra Pellegriniho. Voliči Jána Kubiša by však boli v druhom kole na vážkach, v rozhodnutí o tom, koho by volili by sa rozdelili na takmer dve rovnocenné skupiny.

(Zdroj: Agentúra AKO pre TV JOJ Na Hrane)

(Zdroj: Agentúra AKO pre TV JOJ Na Hrane)

Väčšina voličov Krisztiána Forróa by v prípade jeho neúspechu svoj hlas odovzdalo Petrovi Pellegrinimu. S rovnakým pohľadom na situáciu nahliadajú aj voliči Andreja Danka. Najviac vyhranenou skupinou sú však voliči Mariána Kotlebu, tí by v prípade jeho neúspechu odovzdali hlas Petrovi Pellegrinimu, alebo by nešli k voľbám vôbec.

(Zdroj: Agentúra AKO pre TV JOJ Na Hrane)

(Zdroj: Agentúra AKO pre TV JOJ Na Hrane)

(Zdroj: Agentúra AKO pre TV JOJ Na Hrane)

Ivan Korčok napokon získal podporu u voličov dvoch potenciálne neúspešných kandidátov. V druhom kole by tak získal väčšinu hlasov kandidáta Patrika Dubovského, no aj 100% hlasov Milana Náhlika.

(Zdroj: Agentúra AKO pre TV JOJ Na Hrane)

(Zdroj: Agentúra AKO pre TV JOJ Na Hrane)