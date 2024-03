ĽSNS povedie do júnových eurovolieb jej predseda Marian Kotleba

ĽSNS (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BANSKÁ BYSTRICA - Ľudovú stranu Naše Slovensko (ĽSNS) povedie do júnových eurovolieb predseda strany Marian Kotleba. Z druhého miesta kandiduje do Európskeho parlamentu (EP) manažérka financií Andrea Hudecová a z tretieho predseda programovej komisie, exposlanec Národnej rady SR Martin Beluský. Strana predstavila kandidátnu listinu v pondelok v Banskej Bystrici.

archívne video

Predstavenie lídrov kandidátnej listiny ĽSNS a externých posíl (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

O hlasy voličov sa bude uchádzať aj právnik, generálny tajomník strany Rastislav Schlosár, obchodník s priemyselnými nehnuteľnosťami Miroslav Belička, slobodný umelec, spevák a herec Rastislav Rogel či stavebný konštruktér Peter Magát, brat Mariána Magáta, ktorý podľa Kotlebu "už viac ako dva roky sedí v nezákonnej väzbe". Z posledného, 15. miesta kandiduje podpredseda strany Marek Kotleba, brat šéfa ĽSNS.

Marian Kotleba (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

"Dnes už každý súdny človek musí jasne vnímať to, že Európska únia je nereformovateľná. Ako kandidáti do EP máme jediný cieľ, a to priviesť Slovensko k postupnému vystúpeniu z únie, a sme preto odhodlaní urobiť všetko," zdôraznil na tlačovej besede Kotleba. Podľa neho sú silnou ponukou pre všetkých, ktorí si želajú oslobodenie krajiny spod diktátu organizácií, ako sú EÚ, NATO a Svetová zdravotnícka organizácia.Voľby do EP sa budú na Slovensku konať 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.