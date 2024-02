Fico sa v Prahe oprel do redaktorky RTVS: Ste politická aktivistka! Ostatní premiéri sa len s údivom prizerali

(Zdroj: SITA/Milan Illík, Michal Svítok)

BRATISLAVA – Rokovanie krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa v utorok neodohrali práve tak, ako by si to premiér Robert Fico (Smer-SD) predstavoval. Svoje jasné postoji k maďarskej aj slovenskej strane prezentoval český premiér Fiala aj poľský premiér Tusk. Na tlačovej besede, ktorá sa odohrala po zasadaní všetkých štyroch predstaviteľov sa slovenský premiér oprel do redaktorky slovenskej verejnoprávnej televízie Kataríny Vítkovej. Nakoľko sa mu novinárske otázky nepozdávali, televízii venoval aj pár riadkov na sociálnej sieti.

Summit Vyšehradskej skupiny V4 v Prahe (Zdroj: Facebook/Robert Fico )

Ako informuje portál O médiách, Ficovi sa nepáčila otázka zahraničnej redaktorky RTVS Kataríny Vítkovej. Napriek tomu, že sa pred otázkou riadne predstavila sa jej opakovane pýtal, či je z „verejnoprávnej televízie Slovenska.“

„Váš prejav k výročiu ruskej invázie na Ukrajine ľahostajne nenechal minimálne dvoch premiérov v tejto miestnosti. Pán Tusk na to reagoval s uznesením a úžasom. Pán premiér Fiala hovoril, že ho to neteší a že vám dohovorí. Preto sa vás chcem opýtať … neobávate sa toho, že pre vašu čoraz tvrdšiu rétoriku by sa Slovensko mohlo dostať do izolácie, že by sa s vami kolegovia nabudúce stretli, podali si ruku, ale so Slovenskom by už nezdieľali citlivé bezpečnostné informácie, že by ste na budúci summit do Paríža už neboli pozvaní. Podobne ako Maďarsko,“ opýtala sa Vítková premiéra.

Zľava predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, predseda vlády Poľska Donald Tusk, predseda vlády Česka Petr Fiala a predseda vlády Maďarska Viktor Orbán počas tlačovej konferencie v rámci summitu premiérov krajín Vyšehradskej skupiny (V4) v Prahe (Zdroj: SITA/AP/Milan Illík)

Namiesto odpovede sa dočkala len opakovaných otázok. „Verejnoprávna televízia? Slovenska? Ja sa pýtam, či ste zo slovenskej verejnoprávnej televízie? Ale pýtam sa ešte raz. Kto ste? Však chcem vedieť odkadiaľ ste,“ pokladal otázky premiér.

Fico jej napokon odpovedal, že pri svojich prejavoch sa snaží držať faktov. „Ak má niekto dokáže presvedčiť, že tie fakty nie sú pravdivé, tak som pripravený samozrejme, povedať aj niečo iné. Včera ste všetci spustili paľbu na Slovensku vrátane verejnoprávnej televízie. Všetci, vrátane opozičných politikov, že som si vymyslel bublinu, tému možnej účasti vojakov NATO a Európskej únie na Ukrajine. A potom vám to pán Macron večer všetkým vysvetliť. Takže poprosím trošku viacej verejnoprávnosti kolegyňa," odpovedal uštipačne.

Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico počas tlačovej konferencie v rámci samitu premiérov krajín Vyšehradskej skupiny (V4) (Zdroj: SITA/Milan Illík)

Podľa Fica sa z nej stala politická aktivistka

Netrvalo dlho, aby sa premiér k situácii vyjadril aj na svojej sociálnej sieti, kde ho sleduje takmer 300 000 sledovateľov, priestor na tlačovej konferencii k tomu však nevyužil. „Neakceptovateľné! Z redaktorky RTVS sa stala politická aktivistka, kádrujúca premiérov! Novinári a redaktori vybraných médií na Slovensku sa pomiatli v boji so súčasnou vládou pre jej suverénne politické postoje na medzinárodnej scéne. Urážať premiéra inej krajiny klamstvami na vážnej tlačovej konferencii V4 je vrchol a pre RTVS obrovská hanba. Ani novinári nemôžu a nesmú všetko,“ informoval svojich priaznivcov na Facebooku.