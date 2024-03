Slovensko potrebuje ľudí do automobiliek, povedal Fico srbskej tlačovej agentúre

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Slovensko v súčasnosti trpí akútnym nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, predovšetkým preto, že je automobilovou veľmocou a vo výrobe potrebuje asi 100.000 ľudí. Vo štvrtkovom rozhovore pre srbskú tlačovú agentúru Tanjug to povedal slovenský premiér Robert Fico, podľa ktorého by toto mohlo byť jednou z tém spolupráce medzi SR a Srbskom.

archívne video

Strana Smer-SSD predstavila svoju kandidátku do eurovolieb 2024 (Zdroj: Facebook/SMER - SSD)

"V súčasnosti vyrábame milión áut ročne, čo je svetový rekord na obyvateľa. Na východe Slovenska sa dokončuje ďalšia veľká fabrika Volva a potrebujeme ľudí, ktorí majú záujem pracovať a slušne si zarobiť," avizoval Fico.

O Slovensku a Srbsku hovoril ako o historicky blízkych krajinách, medzi ktorými nie sú nedoriešené záležitosti. SR podľa neho nevidí dôvod na uznanie nezávislosti Kosova. "Ak máme rovnakú odvahu povedať, že v prípade Ukrajiny vidíme porušenie medzinárodného práva, tak v prípade Kosova máme odvahu povedať to isté," vysvetlil. Okrem Slovenska nezávislosť Kosova neuznáva spomedzi krajín Európskej únie ešte Španielsko, Cyprus, Rumunsko a Grécko.

V rozhovore sa Fico vyjadril aj k ambíciám Srbska vstúpiť do EÚ. Podľa neho sú dnes do Únie pozývané politicky nepripravené krajiny a, naopak, pripravené štáty sú politicky odmietané.

Vstup Srbska do Európskej únie by znížil napätie na Balkáne

Dvadsaťročné členstvo Slovenska v EÚ označil za pozitívny príbeh. "Veľmi chcem, aby krajiny ako Srbsko mali rovnakú šancu. Je veľmi nebezpečné, ak do popredia vystupujú politické kritériá, a nie dôležité kritériá: teda kritériá právneho štátu, demokracie, ľudských práv či ekonomickej pripravenosti," povedal.Fico je taktiež presvedčený, že vstup Srbska do Európskej únie by znížil napätie na Balkáne. Ako príklad uviedol súčasné dobré vzťahy Slovenska s Maďarskom.