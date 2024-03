Český premiér scenzuroval prejav na stretnutí lídrov EÚ o dodávkach munície pre Ukrajinu: Prišiel totiž aj Fico

Robert Fico a Petr Fiala (Zdroj: SITA/AP/Petr David Josek)

Zo zisteniami prišiel web Aktuálně, ktorému to potvrdil zdroj z českej dipomacie. "Šéf českej vlády nechcel, aby sa strategické informácie o munícii pre Ukrajinu dostali cez slovenského premiéra bližšie k ruským ušiam. Česká delegácia sa pozastavila aj nad pozvaním neutrálnych krajín, Rakúska a Írska, do Paríža. Dôvodom, prečo bol Fialov prejav preškrtaný, bol však Fico,“ uvádza portál.

Samitu o Ukrajine, ktorý na konci februára zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron, sa malo pôvodne zúčastniť len vybraných 15 krajín. Z pôvodných plánov sa ale nakoniec stala dvadsaťpäťka pozvaných štátov vrátane Slovenska. Fiala pôvodne plánoval, že prítomných lídrov oboznámi s tým, ako pokračuje česká iniciatíva získavania munície pre Ukrajinu z mimoeurópskych krajín. Nakoniec to ale niektorým z nich predostrel len individuálne.

Prečítajte si tiež Macron oznámil dohodu lídrov EÚ: Rusko nesmie zvíťaziť, nevylúčil ani vyslanie vojakov na Ukrajinu

„Ako sme v Bratislave na viacerých zasadnutiach predpokladali, v Paríži bola čisto bojová atmosféra podporujúca vojnu. Nepadlo ani slovo o mieri, čo ma osobne veľmi mrzí," povedal Fico po samite v Paríži. Podľa vlastných slov vo svojom vystúpení na konferencii zopakoval základné pozície vlády SR. "Naša vláda je mierovo orientovaná, naša vláda odmieta pokračovanie vojny, nebudeme posielať zbrane na Ukrajinu, orientujeme sa len na civilné projekty, a čo je najpodstatnejšie, je zhoda vo vládnej koalícii, že nikdy nebudeme súhlasiť s tým, aby slovenský vojak išiel na Ukrajinu do tejto vojny," doplnil.

Fico po stretnutí lídrov v Paríži: Bola tam čisto bojová atmosféra, nepadlo ani slovo o mieri (Zdroj: Facebook/Robert Fico )

Ukrajina už nemusí šetriť muníciu

Česká muničná iniciatíva prišla v pravý čas. S delostreleckými nábojmi na ceste už ukrajinské jednotky nemusia šetriť so zvyšnými granátmi, prestali na fronte ustupovať a začiatkom marca naopak začali paľbu. Vo svojom komentári to tento týždeň napísal britský denník The Telegraph, podľa ktorého iniciatíva, ktorej cieľom je dodať Ukrajine státisíce kusov delostreleckej munície, pravdepodobne už teraz pomohla zachrániť celé ukrajinské mestá. Prvé dodávky v rámci iniciatívy by sa mali dostať k Ukrajincom najneskôr v júni.

(Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

O možnosti zakúpiť v tretích krajinách 800-tisíc delostreleckých granátov pre Ukrajincov, ktorí sa už vyše dva roky bránia ruskej vojenskej agresii, informoval český prezident Petr Pavel na mníchovskej bezpečnostnej konferencii v polovici februára. Premiér Petr Fiala minulý týždeň oznámil, že sa k nákupu zatiaľ pripojilo 18 krajín od Kanady cez Nemecko či Holandsko až po Poľsko. Uviedol tiež, že popri záväzne potvrdenom nákupe 300-tisíc nábojov pre Ukrajinu má česká iniciatíva nezáväzne prisľúbených ďalších zhruba 200-tisíc kusov munície.