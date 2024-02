Prehovorila očitá svedkyňa o okamihoch hrôzy: Išlo o nešťastnú náhodu? Za Paťom plačú blízki a kamaráti

(Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky, P.)

Len 22-ročný mladík cestoval včera ráno v rýchliku, ktorý smeroval z Martina do Bratislavy. Krátko po tom, ako opustil Železničnú stanicu Trnava, sa približne o 7:15 h ráno otvorili doposiaľ presne nezisteným spôsobom na idúcom vlaku dvere a mladík vypadol na trať. Zraneniam, ktoré utrpel, žiaľ, podľahol.

Policajti začali bezprostredne po tragédii pátrať po očitej svedkyni, ktorá daný incident videla. "Polícia žiada mladú svedkyňu, ktorá udalosť oznámila vlakvedúcej, prípadne ďalších svedkov, aby sa prihlásili na polícii a pomohli tak objasniť okolnosti tejto tragédie a poskytnúť odpovede nielen polícii, ale aj pozostalým," dodali muži zákona.

Pod komentármi k nehode sa okamžite ozvala jedna z nich, ktorá celú udalosť priblížila. Išlo o nešťastnú náhodu? "No, nám taký pán vyskočil z vlaku z Expresu. Normálne nejak vytrhol niečo a otvorili sa mu dvere a vyskočil takmer v plnej rýchlosti," skonštatovala cestujúca vo vlaku. Okamžite po tom, ako to videli, kontaktovali sprievodkyňu. "My sme už boli dosť ďaleko, keď prišla sprievodkyňa a povedali jej, čo sa stalo," dodala svedkyňa.

Obrovská tragédia zasiahla blízkych

Podľa našich informácií mal pri nehode zahynúť 22-ročný Patrik. Blízki si toto jeho počínanie nevedia vysvetliť. "Jooj bráško môj, čo si to spravil. Nemôžem temu uveriť. Vždy sme boli spolu pri sebe v dobrom alebo v zlom. Veľmi mi budeš chýbať bráško môj. Odpočívaj v pokoji brat môj," so slzami v očiach poznamenal Tomáš.

Za mladým chlapcom smúti aj jeho známy Majo. "Jaaaj brácho, čo si to spravil. Taký mladý chlapec. Budeš mi chýbať bráško. Nezabudnem na naše zážitky. Odpočívaj pokoji. Raz sa tam spolu stretneme."