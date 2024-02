Tragická nehoda v Bratislave: Náraz do stĺpa neprežil talentovaný spevák (†29)

(Zdroj: FB/Polícia SR, ČSMT)

BRATISLAVA - Vo štvrtok neskoro večer došlo v Bratislave na Ceste na Senec v smere z centra mesta k tragickej dopravnej nehode. 29-ročný vodič prešiel do protismeru a narazil do stĺpa verejného osvetlenia. Malo ísť o speváka Enrica Miška, ktorý v roku 2022 hviezdil v šou Česko Slovensko má talent.

Informuje o tom portál noviny.sk. „Podľa doterajších informácií 29-ročný vodič vozidla zn. Hyundai z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky a následne narazil do stĺpa verejného osvetlenia. Vodič v dôsledku nárazu utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedla polícia. V aute sa mali nachádzať aj injekcie, ktoré budú predmetom expertízneho skúmania.

Na zistenie prítomnosti alkoholu a iných omamných látok v organizme bol u vodiča nariadený odber krvi. V uvedenom prípade bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania.