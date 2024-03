Harabin na stretnutí s voličmi šokoval: Česko podľa neho podporuje fašistov, na prvú návštevu by išiel do Ruska

Štefan Harabin (Zdroj: SITA/Milan Illík)

ZVOLEN - Občiansky kandidát na prezidenta Štefan Harabin vedie v týchto dňoch aktívnu volebnú kampaň. Českým médiám neuniklo jeho utorkové stretnutie s voličmi vo Zvolene, kde sa Harabin vyjadril, že v prípade zvolenia by na prvú zahraničnú návštevu určite nešiel do Česka, ku "podporovateľom fašistov.“

Upozornil na to portál novinky.cz. "Ak by som sa stal prezidentom, ani jeden vojak, ani jeden náboj, ani jeden cent nejde na Ukrajinu, ani humanitárnej pomoci," povedal vo Zvolene počas svojho viac ako dvojhodinového vystúpenia. Napadnutú krajinu pritom opätovne označil za "fašistický režim".

"Ja nie som proruský, ja som proslovenský. Ale nikdy nebudem antiruský. My musíme kooperovať s Ruskom a prvá cesta by išla do Ruska, pretože nepôjdem do Česka, ku podporovateľom hitlerovcov a fašistov,“ hovorí Harabin na videu, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami. V aktuálnych prieskumoch namerali Harabinovi agentúry približne 11% podporu a zaostáva tak za dvojicou Ivan Korčok a Peter Pellegrini.

Štafan Harabin na stretnutí s voličmi vo Zvolene (Zdroj: Twitter/Kožený Jiří)

Súdny proces za status

Bývalý šéf Najvyššieho súdu a exminister spravodlivosti v minulosti na sociálnej sieti napísal, že na mieste Vladimira Putina by sa k Ukrajine zachoval rovnako. Pre tento status na neho špeciálna prokuratúra podala obžalobu. Neskôr svoj názor ešte zopakoval. Súdny proces so Štefanom Harabinom by sa mal na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku začať 25. marca.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu 1. júna 2023. "Skutok sa týka internetových vyjadrení obvineného zo dňa 25. februára 2022 vykonaných prostredníctvom sociálnej siete Facebook, a to na agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine," priblížila hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová.