Vo Vysokých Tatrách spadla lavína! Zasiahla dvoch poľských skialpinistov: VIDEO zo zásahu záchranárov

(Zdroj: Horská záchranná služba)

POPRAD - V sobotu (24. 2.) zasiahla poľských skialpinistov lavína v oblasti Fľašky vo Veľkej Zmrzlej doline. Vďaka rýchlemu zásahu Horskej záchrannej služby (HZS) a Vrtuľníkovej záchrannej služby to skončilo "iba" pri zraneniach. Skialpinisti boli letecky transportovaní do popradskej nemocnice na ďalšie vyšetrenia. Informovala o tom HZS na svojom webe.

V sobotu bola HZS požiadaná o pomoc dvojicou poľských skialpinistov vo veku 44 a 16 rokov, ktorých zasiahla lavína v oblasti Fľašky vo Veľkej Zmrzlej doline. "Utrpeli zranenia dolnej a hornej končatiny. Skialpinisti zostali čiastočne zasypaní," popisuje udalosť HZS.

O súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu, ktorá vzala na palubu, po medzipristátí v Starom Smokovci, dvoch horských záchranárov a smerovala na miesto pádu lavíny.

Zásah horských záchranárov pri lavínovej nehode vo Fľaške (Zdroj: hzs.sk)

"Po prílete na miesto udalosti bola lekárka VZZS so záchranárom HZS vysadená pri Chate pri Zelenom plese, kde sa už nachádzal 16-ročný skialpinista s úrazom hornej končatiny. Medzitým posádka vrtuľníka s druhým záchranárom HZS evakuovala pomocou palubného navijaka 44-ročného skialpinistu s úrazom dolnej končatiny a transportovala ho ku Chate pri Zelenom plese," dodáva HZS. Posádka VZZS so záchranármi HZS ošetrili zranených a následne boli letecky transportovaní do popradskej nemocnice na ďalšie vyšetrenia.

Lavínová nehoda vo Fľaške (Zdroj: hzs.sk)

Horská záchranná služba sa zároveň posádke Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Poprad poďakovala za výbornú spoluprácu.