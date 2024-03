Pri Ploskej zablúdili dvaja českí turisti: Pomáhali im horskí záchranári

(Zdroj: Horská záchranná služba)

LIPTOVSKÉ REVÚCE - Dvojica českých turistov zablúdila ešte v piatok (1. 3.) pri vrchu Ploská. Turistom v sobotu dopoludnia pomáhali horskí záchranári so služobným psom. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

Turisti mali v piatok v pláne prejsť trasu z Liptovských Revúc cez Ploskú a následne zostúpiť a prenocovať na salaši pod Suchým vrchom. V sedle Ploskej však pre zlé počasie vo večerných hodinách stratili orientáciu a nestretli sa s priateľmi na dohodnutom salaši. "Do pátrania sa zapojilo sedem záchranárov HZS so služobným psom, ktorí vyrazili v skupinách prehľadávať vytypované miesta, kde by sa zablúdená dvojica mohla nachádzať," priblížili horskí záchranári.

Skupina záchranárov našla turistov bez zranení

Do pohotovosti rovnako uviedli ECMO pracovisko v nemocnici v Banskej Bystrici, keďže sa predpokladalo, že sa dvojica môže nachádzať v závažnej hypotermii. Skupina záchranárov našla turistov bez zranení a pri vedomí v turistickom prístrešku v Zelenej doline v časti Radovô. Po vyšetrení ich záchranári transportovali terénnym vozidlom HZS do Liptovských Revúc, odkiaľ pokračovali na vlastnú žiadosť samostatne.