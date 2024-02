Kandidátku Maďarskej aliancie do eurovolieb povedie József Berényi

József Berényi (Zdroj: Facebook/archív J.B.)

archívne video

Za PS bude v eurovoľbách kandidovať aj moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová (Zdroj: Topky/Ramon Leško )

Kandidátku podľa Forróa aliancia zostavovala zo skúsených politikov, odborníkov a mladých ľudí. Tretinu kandidátky tvoria ženy. Jej zloženie podľa neho odzrkadľuje pripravenosť strany.

Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do volieb do Európskeho parlamentu najneskôr do 10. marca do polnoci. Eurovoľby sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci si budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.