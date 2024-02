Rozbieha sa kampaň na eurovoľby: Problémy s transparentnosťou! TIS ukázala na PS, strana reaguje

O stoličku europoslanca sa v júni budú uchádzať Ľuboš Blaha, Miriam Lexmann, Ľudovít Ódor či Richard Sulík (Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias, Topky/Ramon Leško, )

BRATISLAVA - Na pozadí prezidentského súboja, ktorý sa odohrá už v marci, sa zatiaľ menej nápadne rozbieha aj ďalšia predvolebná kampaň a to k júnovým voľbám do Európskeho parlamentu. Transparency International Slovensko (TIS) sa pozrelo na aktuálnu transparentnosť strán, ktoré chcú zabojovať o miesta v europarlamente. Nie všetci robia tak, ako by mali.